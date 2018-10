DeWolff llega para «sacudir la isla»

DeWolff llega este viernes 19 de octubre a The Paper Club con la intención de “sacudir” la isla con su particular manera de entender el rock. Este trío holandés, compuesto por Pablo van de Poel (voz y guitarras), Robin Piso (teclado Hammond, piano electrónico y Moog haciendo las veces de bajo) y Luka van de Poel (batería) abrirán el ciclo Back To Rock en la que será su primera cita con el público canario, del que esperan “entusiasmo, va a ser una gran fiesta de rock & roll”.