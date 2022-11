«Estoy creando música dejándome llevar y experimentando nuevos ritmos»

El músico pontevedrés y treinteañero Alejandro Guillán se ha convertido en una de las sorpresas del panorama musical nacional en los últimos años con los dos álbumes que firma como Baiuca. Tras pasar por el Womad de Cáceres, esta noche se estrena en la entrega del mismo festival que se desarrolla hasta el domingo en la capital grancanaria, a partir de las 21.30 horas, en el escenario ubicado en la Plaza de Canarias.

-¿Cómo tiene previsto que sea su concierto en el Womad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Estará usted solo sobre el escenario acompañado por audiovisuales como acostumbra o tocará con algún músico más?

-Será un 'show' con banda pero sin visuales. Por el formato del festival no hay pantalla. Voy acompañado de las pandeireteiras Andrea y Alejandra Montero y del percusionista Xosé Lois Romero, que me acompañan en toda la gira de 2022. Es el mismo formato con el que estuvimos en el Womad Cáceres, uno de los conciertos más increíbles de esta gira, con más de 30.000 personas.

LAS FRASESESTA NOCHEOBJETIVO INICIAL

-¿Centrará el concierto en 'Embruxo' o tocará temas de 'Solpor'?

-Estamos presentando 'Embruxo', mi último disco, por lo que el 'show' está centrado en esas canciones, pero sin olvidar los temas de otros trabajos anteriores que mejor se adaptan al formato banda. Me gusta aprovechar los recursos de las personas que me acompañan en directo para elegir el repertorio adecuado. Cuando voy solo o en formato audiovisual disfruto tocando otros temas más electrónicos, mientras que la presencia de instrumentos orgánicos en el escenario me piden otras canciones.

-¿Qué le inspiró el álbum 'Embruxo'? ¿De dónde vino el embrujo que dio lugar al mismo?

-Me inspiré de las percusiones tradicionales gallegas para que ese fuese el punto de partida. Poder meterme en el estudio a grabar y a experimentar con el potencial que pudiera sacar de esos sonidos y llevarlo a mi terreno. Luego vino la parte conceptual en torno a lo espiritual, a través de coplas y poemas del siglo XIX que precisamente trataban todos los temas de los seres mitológicos, de la muerte, de los elementos de la naturaleza relacionados con leyendas... todo eso me casó como un conjunto.

-¿Le resultó complicado aislarse de la pandemia para componerlo?

-Para nada. Fue algo que me ayudó a pasar unos meses con la cabeza en el estudio y poder centrarme en el objetivo que tenía meses atrás de eso, que era poder componer un nuevo disco en 2020.

-¿Cómo se digiere pasar de ser un rara avis musical a convertirse en una referencia y en un artista solicitado por algunos de los festivales más importantes?

-Estoy muy contento de que los sonidos y los ritmos gallegos y del norte cada vez suenen más familiares. Era parte del objetivo inicial del proyecto, poder presentar el universo gallego al resto del mundo y que nuestra música pudiese sonar igual de cercana que la propuesta de un productor latinoamericano o de Escocia.

-¿Dónde se siente más a gusto Baiuca, sobre el escenario o componiendo y después grabando?

-En ambas facetas. Llevo un mes encerrado en el estudio componiendo y produciendo nueva música. Es algo que me apasiona y con lo que disfruto. Y retomar ahora la gira en Las Palmas es algo que me apetece un montón. Después de un mes de desconexión volver a subirme a un escenario con mi equipo será una experiencia increíble.

-¿Qué le llevó a mezclar los ritmos tradicionales con la electrónica?

-Juntar dos mundos que estaban presentes en mi vida y formación musical. Y en un momento en el que sentía la necesidad de integrar la identidad del lugar de donde soy en mi propuesta musical.

-¿Tuvo siempre claro que la música no entiende de fronteras ni de estilos en compartimentos estancos o esa idea le vino de escuchar a algún artista en concreto?

-Los límites a la hora de creer en la expansión de un proyecto fuera del lugar donde se crea era algo que escuché mucho en mi adolescencia y parecía que muchos proyectos musicales que iba conociendo en Galicia se quejaban todo el rato de esa limitación. Pero eso fue hace muchos años. Yo con Baiuca tenía claro que quería mostrar mi música a cualquier persona del mundo y sabía que no iba a haber límites más allá de si conectaba o no con el público. Da igual de donde seas en 2022, puedes compartir tu música con gente de cualquier cultura y lugar.

-¿Qué etiqueta musical considera que se ajusta mejor a Baiuca?

-La de músico electrónico de Galicia.

-Tras inspirarse en el paisaje gallego en 'Solpor' y en las meigas para 'Embruxo', ¿tiene claro y nos puede adelantar algo sobre por dónde transitará su próximo álbum y cuándo tiene previsto publicarlo?

-No tengo pensado nada para un nuevo LP. Estoy creando música dejándome llevar. Experimentando nuevos ritmos, nuevos 'bpms', nuevas formas de encarar las producciones. Estoy disfrutando de un proceso de liberar, de no tener un concepto cerrado. Me gusta crear álbumes pensando en conceptos y en otros momentos dejarme llevar sin pensar en nada más que hacer la música que siento.

-¿Tiene en cuenta la tradición gallega a la hora de componer o es algo que le sale natural y no lo puede evitar (ni quiere, claro)?

-Depende, a veces me inspiro en los ritmos, en una melodía tradicional, o simplemente en un instrumento o un sonido. Siempre busco dar el toque que me identifica con mi cultura, pero no quiero que eso sea nunca un obstáculo para poder crear.