Clara Andrada protagoniza el martes el concierto de la Sociedad Filarmónica

La cuarta cita de la temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria tiene como protagonista a una de las mejores flautistas a nivel internacional. El martes, 11 de abril, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Clara Andrada interpretará obras de Debussy, Poulenc y Prokofiev, acompañada por el pianista Alberto Rosado.

Definida por la prestigiosa revista especializada 'Diapason' como «una flautista con una sonoridad de ensueño», la salmantina Clara Andrada inicia sus estudios en la Escuela de Música Sirinx para luego continuar en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca donde se gradúa con el Premio Fin de Carrera.

Tras recibir cursos de perfeccionamiento con Magdalena Martínez, completa su formación con Emmanuel Pahud y José-Daniel Castellon en el Conservatoire de Musique de Ginebra, donde obtiene el Diploma de Solista. Gracias a las ayudas del Ministerio de Cultura de España y a la Fundación The Wall Trust, estudia con Jaime Martín en el Royal College of Music de Londres, logrando el Degree of Bachelor of Music con honores y Postgrado en Interpretación con distinciones.

En 2018 recibió el Premio El Ojo Crítico, otorgado por Radio Nacional de España, «por su capacidad de comunicación, por su brillante carrera, por su proyección de futuro, por ser un referente musical...», en palabras del jurado.

Actualmente es profesora de Máster de Flauta del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Desde 2005 es flauta principal de la Frankfurt Radio Symphony Orchestra y desde 2011 también de la Chamber Orchestra of Europe.