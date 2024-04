Chucho Valdés y la reunión de Potter, Mehldau, Patitucci y Blake encabezan el festival de jazz

Los principales auditorios y teatros de Canarias y sus plazas más emblemáticas acogerán un año más, y van 33, los más de 60 conciertos del Festival Internacional Canarias Jazz & Más, que se celebrará del 5 al 27 de julio.

Este año, el cartel cuenta entre otros con la presencia del legendario pianista cubano Chucho Valdés con el proyecto 'Irakere 50'; la reunión estelar de Chris Potter, Brad Mehldau, John Patitucci y Jonathan Blake; la vocalista estadounidense Cécile McLorin Salvant; y se completa con otros artistas como Dave Douglas; Estrellas de Buena Vista; Veronica Swift; Knower (proyecto liderado por el multiinstrumentista Louis Cole y la cantante Genevieve Artadi); Ana Popovic; Harold López-Nussa, Jonathan Kresiberg; Theo Croker; Antonio Lizana o London Afrobeat Collective.

Con un carácter regional, el festival programa sus conciertos en más de 20 espacios escénicos de las ocho islas, que reciben más de 40 proyectos musicales.

Durante cuatro semanas del mes de julio, el Festival Canarias Jazz & Más se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la buena música.

Fusión de música ritual afrocubana y popular

Este año visitará el festival uno de los músicos de latin jazz más importantes del mundo, Chucho Valdés, que celebra el 50 aniversario de la fundación de la orquesta Irakere, formación que fusionó la música ritual afrocubana con la música popular de Cuba, el rock o la música clásica, nacida en 1973. Medio siglo después, algunos de los antiguos miembros originales de la banda se han reunido para realizar un homenaje que llevará su esencia en todo el mundo.

Una de las paradas que hará tendrá lugar en el Festival Internacional Canarias Jazz & Más, en el que ofrecerá tres conciertos (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote).

Para revivir el trabajo de esta emblemática formación, Chucho Valdés, pianista, compositor, arreglista y ganador de 13 premios Grammy, estará al frente del proyecto 'Irakere 50', acompañado por nueve músicos destacados. De su habitual cuarteto estarán José A. Gola (bajo eléctrico y acústico), Horacio Hernández (batería) y Roberto Jr. Vizcaíno Torre (percusión), además de Eddie de Armas Jr. (trompeta), Osvaldo Fleites (trompeta), Luis Beltrán (saxofón), Carlos Averhoff Jr. (saxofón), hijo de un antiguo miembro de Irakere ya fallecido, y el vocalista Ramón Álvarez, para hacernos revivir en directo algunos de sus logros como 'Bacalao con pan' o 'Cien años de juventud'.

Irakere «reseteó» el género popular bailable en el mundo latino y le permitió al jazz una exposición mediática nunca antes vista. Los orígenes de lo que sería ese gran boom están en 1962, cuando Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, a quien todos conocían como Chucho, coincidió en el Teatro Musical de La Habana con el guitarrista Carlos Emilio Morales y el clarinetista/saxofonista Paquito D'Rivera, entre otros colegas, junto a quienes formó un combo que le sirvió para canalizar y experimentar con nuevas ideas.

'Eagle's Point'

En marzo saldrá a la venta 'Eagle's Point', un álbum que va camino de convertirse en el mejor álbum de jazz de 2024. El disco presenta al saxofonista Chris Potter, famoso por su creatividad sin límites, su tecnicidad y su inmaculado sentido del swing, tocando con Brad Mehldau, descrito por 'The New York Times' como «el pianista más influyente de los últimos veinte años», y el bajista John Patitucci, ganador de cuatro Grammy y con una trayectoria de treinta años.

Chris Potter, Brad Mehldau, John Patitucci y Jonathan Blake. C7

En la gira que les trae a Europa y al Festival Canarias Jazz & Más, se les unirá el batería Johnathan Blake, a quien NPR describe como «el modernista definitivo». Con credenciales que van desde Pharoah Sanders y Wayne Shorter, pasando por Sting, Paul Simon y Herbie Hancock, hasta Pat Metheny y Avishai Cohen, tocando juntos, estos cuatro virtuosos abarcan casi todos los estilos bajo el sol.

El resultado de su colaboración es una colección de composiciones tan refrescantes como llenas de carácter, guiadas por los principios de creatividad y virtuosismo. Las intensas improvisaciones del cuarteto son testimonio de su respeto mutuo y de su respeto por la música, sin caer en una retahíla de palmaditas en el hombro.

Cantante, compositora y artista visual

Una de las grandes artistas de este año es Cécile McLorin Salvant, compositora, cantante y artista visual. Ha desarrollado una pasión por contar historias y encontrar las conexiones entre el vodevil, el blues, el teatro, el jazz, el barroco y la música folclórica. Salvant es un comisario ecléctico, que desentierra canciones olvidadas y raramente grabadas con fuertes narrativas, interesantes dinámicas de poder, giros inesperados y humor.

Salvant ganó el concurso Thelonious Monk en 2010. Ha recibido tres premios Grammy consecutivos al mejor álbum vocal de jazz por 'The Window', 'Dreams and Daggers' y 'For One To Love', y fue nominada al premio en 2014 por su álbum 'WomanChild'.

La vocalista norteamericana Cécile McLorin Salvant. C7

La última obra de Salvant, 'Ogresse', es una fábula musical en forma de cantata que mezcla géneros (folk, barroco, jazz, country). Escribió la historia, la letra y la música. Está arreglada por Darcy James Argue para una orquesta de trece músicos multi-instrumentistas.

'Ogresse', a la vez una biomitografía y un homenaje a la Erzulie (pintada por Gerard Fortune) y Sara Baartman, explora el fetichismo, el hambre, la diáspora, los ciclos de apropiación, la mentira, la alteridad y la ecología. Está en fase de desarrollo para convertirse en un largometraje de animación, que Salvant dirigirá.