«Mi carrera musical no tendría sentido sin Canarias»

Pasaran los años, avanzarán las tecnologías, cambiará la forma que tenemos de ver las cosas, pero hay un artista que nunca pasará de moda: Carlos Baute. El artista hispano-venezolano se encuentra estos días en Gran Canaria por una buena causa, actuar en la Gala Pequeño Valiente que tendrá lugar este viernes 24 de noviembre, a las 21.00 horas, en el Gran Canaria Arena.

Esta gala benéfica, que tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil, significa para Baute «un momento muy especial en mi carrera. Tener la posibilidad de ayudar a los niños haciendo lo que más me gusta es increíble», y lanza un mensaje al resto de artistas: «Cualquier persona que tenga la posibilidad de ayudar en este tipo de actos benéficos, sea para la causa que sea, debería ayudar. No creo que haya un solo motivo para no hacerlo».

Al artista venezolano se le mezclan varios sentimientos al pensar en esta gala, como padre y como pariente de personas fallecidas por cáncer: «Cuando me ofrecieron actuar en la gala no lo pensé ni un momento. Primero porque soy padre de familia y segundo porque tengo familia que lamentablemente ha fallecido por culpa de esta enfermedad. Es muy importante difundir el mensaje de que asociaciones como Pequeño Valiente existen para que la sociedad se consciencie».

Entrando en materia musical, Carlos Baute va a deleitar a los asistentes de la gala benéfica con temas de su nuevo álbum 'Espiral', con quien comparte una canción con el artista grancanario Tutto Durán. «Conocí a Tutto durán porque escuché su canción 'Tranqui' y se me pareció mucho a lo que yo hacía hace años. Luego escuché el resto de sus canciones en distintas pataformas y me encantó».

Hablando de artistas grancanarios, Carlos Baute no faltó el pasado jueves a los Premios Grammy Latinos, donde premiaron al artista Quevedo, un cantante que según Baute «lo está haciendo muy bien». «Le diría a Quevedo que no deje de componer y de sacar canciones porque los músicos estamos hechos de letras y él lo ha logrado«. Para el artista latino, Quevedo ha sido capaz de «conectar con el público y esa es la parte más complicada de este negocio».

Algunos momentos de la entrevista con Carlos Baute. Cober

El nexo de Carlos Baute con Canarias se remonta a los inicios de su carrera, y el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria está muy presente en esa unión. «Mi carrera musical empezó en los carnavales, y estoy eternamente agradecido por eso. Sino hubiera subido ese día a los escenarios, quien sabe dónde estaría ahora». A su vez, el cantante lanza un mensaje a los organizadores del evento: «Me encantaría estar todos los años en el carnaval de esta ciudad, yo le tengo muchísimo cariño y la buena onda que siento en ese show me hace inmensamente feliz. Si vuelvo a participar este año, me traigo a toda mi familia. Quiero que mis hijos conozcan todo el archipiélago».

«El clima, las sonrisas de la gente, la alegría que desprenden, en la vida debemos estar rodeados de personas que nos sumen, que nos hagan sentir oxitocina todo el tiempo, para mí la gente de Canarias son así. Baute concluye diciendo que: «Si tuviera que definir a los canarios con una de mis canciones sería con 'Persona Vitamina'».