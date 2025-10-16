Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
La cantautora canaria Valeria Castro durante un concierto en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Efe

La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

La artista palmera, de 26 años, asegura que «los últimos meses no han sido fáciles» y el agotamiento y la salud mental le han mermando e ido «apagando poquito a poco»

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:24

Comenta

La cantante canaria Valeria Castro, una de las voces más prometedoras del panorama musical, ha anunciado este jueves en sus redes sociales que se ve «obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente».

La artista palmera, de 26 años, asegura que «los últimos meses no han sido fáciles (...) y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco».

Hace tres noches la cantautora participó junto a Dani Fernández en el programa Operación Triunfo donde cantaban ¿Y si lo hacemos?, una pieza que han grabado juntos que hizo saltar la voz de alarma sobre el estado de su voz tras la actuación.

Algo a lo que hace referencia en su mensaje de hoy. «Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente».

Castro, inmersa en la gira de su segundo disco, 'El cuerpo después de todo', ha recibido tres nominaciones consecutivas en los Grammy Latinos.

En su mensaje, la cantante señala que reubicará los conciertos pendientes para octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como su gira por Latinoamérica, que pasará a la primavera. Las entradas ya adquiridas serán válidas o bien se reembolsarán.

«Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza», porque -advierte- lo hará «en breve». «Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días», señala en referencia a las críticas que ha recibido por su actuación en OT.

En la postdata, la cantante menciona. «Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones. Allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  2. 2 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  3. 3 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  5. 5 Muere una persona en un choque entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  6. 6 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  9. 9 Guanarteme levanta otra barricada
  10. 10 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»