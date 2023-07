«Canarias podría ser mejor que Ibiza si se potenciara la música electrónica»

Los amantes de la mejor música electrónica tienen una cita de primer nivel este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el anexo de la plaza de la Música de la capital grancanaria, gracias a la celebración de la tercera edición del Suncode Festival, que desarrollará toda su programación hasta las cuatro de la mañana.

Manuel Martín Toledo, uno de los promotores de este evento, explica el origen del proyecto. «Como apasionado de la música electrónica (house, techno...), mis socios y yo analizamos que existía una carencia total de eventos 'serios' de este género musical en la capital. Sólo algunas pequeñas fiestas esporádicas se están llevando a cabo, pero son producciones de escasa calidad, con aforos muy limitados y sobre todo en la zona sur. Observamos bien lo que están haciendo varias productoras en la isla vecina de Tenerife, como Greenworld Festival, que atraen a más de 10.000 personas en cada evento, generan una riqueza a nivel de nuevos puestos de trabajo, reservas hoteleras, restaurantes y ocio nocturno espectacular. Se mueven muchos millones de euros y en Gran Canaria estamos a años luz de ellos. Así nace Suncode Festival, de la necesidad de suplir esta carencia y ofrecer a nuestro público eventos de calidad, para todas las edades, donde un joven de 18 años pueda bailar por un precio módico o un adulto de 50 años pueda disfrutar de una buena copa 'premium' bailando en su reservado, todos unidos en pro de la música y del buen rollo, con unas vistas privilegias junto al mar en el entorno de la playa de las Canteras y al lado de tu casa si vives en la ciudad», subraya.

Martín Toledo apuesta por acabar con tópicos mal entendidos sobre este género musical. «Desde hace muchos años, en nuestra isla la música electrónica (mal llamada música bacalao) ha sido 'demonizada', gozando de muy mala fama porque ha estado asociado a delincuencia y peleas. En los años 90 el sur de la isla era un destino Top mundial, había mucho ocio nocturno todos los días de la semana que atraían a jóvenes de todo el mundo. Pero en los últimos años, los políticos y grandes empresarios hoteleros han destruido este ocio nocturno en pro de las grandes cadenas hoteleras, mucho turismo de jubilados y el todo incluido para que no tengan que salir del hotel y quedarse ellos con el mayor beneficio posible. Todo esto ha provocado que muchos restaurantes, bares y discotecas hayan tenido que cerrar sus puertas. Desde que cerraron las últimas discotecas de house (Chic, Pachá...), salvo por algunas salas de reguetón, el sur está muerto y la capital, también», denuncia.

Aprovecha para lanzar el siguiente mensaje. «Estamos desaprovechando una gran oportunidad. Canarias podría ser como Ibiza, pero incluso mejor, porque funcionaríamos todo el año gracias a nuestro maravilloso clima. Necesitamos un mayor apoyo por parte de las instituciones, como por ejemplo ceder espacios públicos para organizar festivales, poner menos trabas legales, flexibilidad con los horarios, apoyar a los jóvenes artistas con subvenciones para que puedan lanzar sus proyectos audiovisuales, permitir abrir 'beach clubs' sostenibles en nuestras hermosas playas y no chiringuitos de mentira que dan vergüenza, etcétera. Todo esto atraería un público internacional, muy pudiente que busca divertirse y un buen clima todo el año. Pero mientras no tengamos una oferta de calidad en ocio y restauración no podremos competir con otros destinos de otros países», señala.

Como punto de partida, este sábado los asistentes al Suncode Festival disfrutarán de «un evento espectacular», que contará con «prestigiosos artistas internacionales», como: Latmun (UK), Rossi (UK), Rafa Barrios y Tini (Germany). «También queremos impulsar a los artistas canarios, Yari Suárez, Arxip, Ismael Vega y Raúl López, que sin festivales como el nuestro no tendrían la oportunidad de demostrar su calidad a un amplio público», destaca Manuel Martín Toledo.