Beret, el nuevo pop urbano en Sun&Stars

Las Palmas de Gran Canaria

A pesar de su juventud, el sevillano también ha acuñado su propio estilo, aunque no sabe cómo etiquetarlo. «No tengo ni idea. Viene gente y me dice: me encanta tu rap, otros me dicen; me gustan tus baladas y me viene otro y me cuenta que lo que le gusta es mi reggae. A mis conciertos va gente que de otra forma no coincidirían, pero hay algo que los une. A veces lo he hablado con mi mánager y creo que una buena etiqueta podría ser pop urbano».

El músico estará acompañado por un batería, un pianista, una corista, un dj y un técnico de sonido y otro de luces en el Estadio de Gran Canaria. Un escenario que no habría podido imaginarse hace cinco años, cuando grababa sus canciones en su cuarto y las subía a YouTube, donde sus temas suman ya un millón de visualizaciones. «Empecé a grabar con un micro de 20 euros y con lo poco de edición de voz que sabía», comenta el cantante y compositor, enfrascado en una gira repleta de compromisos y con el próximo disco en mente. «No paramos. Tenemos fechas hasta febrero y nos siguen saliendo conciertos», dice Beret que jamás imaginó que su hobby se terminara convirtiendo en su trabajo.

Las letras tienen un gran peso en sus composiciones. De hecho, la mayor parte de sus vídeos no muestran imágenes, solo las letras de las canciones. «Si hubiera hecho un vídeo con personas de la canción Vuelve, la gente pensaría que se lo estoy diciendo a alguien. Sin embargo, con un vídeo lyric pueden pensar que estoy hablando no de una persona, sino de una etapa o de un sentimiento. Con los vídeo lyric la mente vuela mucho más», comenta.

El músico dice que la escritura llegó a su vida antes que la música. «Me considero compositor antes que cantante. Cuando tenía 13 años ya componía y cantaba», relata acerca de su precocidad.

Sus canciones hablan, sobre todo, de los obstáculos del amor. «Siempre es complicado. La gente se está dando cuenta de que mostrar sus sentimientos no es malo. Lo que buscan en mis canciones es lo que no se atreven a decir», afirma.

Beret actuará a las 18.45 horas. La música arrancará a las 17.00 horas con Trendig Tropics. Seguirán Ana Guerra (17.45), Tego Calderón (19.45), Juan Luis Guerra (21.00), David Bisbal (23.00), Daddy Yankee (00.30) y Trapical Minds (2.00 horas).