¿Y si 'Ave María' hubiera sido un tema de Quevedo? La Inteligencia Artificial desvela cómo sonaría

La inteligencia artificial (IA) lo ha vuelto a hacer. Esta tecnología, que pretende que las máquinas imiten las capacidades humanas, está en boca de todos dado que su alcance no deja de sorprender y, ahora, ha encumbrado como protagonista al cantante grancanario Quevedo.

Esta tecnología recrea situaciones aparentemente reales, pero que no lo son, postulándose así como un arma clara de manipulación y desinformación. Por ejemplo, entre sus últimos logros más sonados destacan una entrevista falsa a Michael Shumacher, alejado de la vida pública tras sufrir un accidente y permanecer en coma durante seis meses.

También, la supuesta colaboración entre los artistas Drake y The Weeknd en la canción 'Heart On My Sleeve', en la que la IA recrea las voces de ambos cantantes. El tema se volvió viral y Spotify y Apple Music se vieron obligadas a eliminarla de sus plataformas.

El artista Boris Eldagsen, al mismo tiempo, ganó el premio Sony World Photography Award, que posteriormente rechazó, dado que la imagen que presentó no la había tomado él, sino esta tecnología. De esta manera, quiso manifestar el peligroso alcance de la misma.

A todo esto se suma la picaresca de ChatGPT, capaz de responder preguntas y de crear artículos desde cero, recopilando información y facilitándola perfectamente estructurada. Si bien, ha quedado demostrado su falta de precisión, ya que ha llegado a ofrecer datos incorrectos y, por tanto, engañosos.

Quevedo y la inteligencia artificial

Ahora se ha hecho viral en Twitter un hilo en el que aparece el rapero canario Quevedo interpretando diferentes 'hits' de la música en español.

En concreto, se puede escuchar la supuesta voz del intérprete de 'Playa del Inglés' entonando temas como 'Demasiadas mujeres', de C. Tangana; 'Zapatillas', de El Canto del Loco; 'Tu jardín con enanitos', de Melendi; 'Princesas', de Pereza; 'Ave María', de David Bisbal; y hasta 'Si te vas', de Extremoduro, cuyo estilo musical se sitúa en las antípodas de el del artista grancanario.

El usuario Adrián Galindo, quien se define en su perfil como «intento fallido de artista», comparte el citado hilo de Twitter introduciéndolo con el siguiente texto: «Qué pasaría si existiese un universo paralelo en el que el único cantante fuese Quevedo», el resultado es, cuando menos, curioso.