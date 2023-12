El artista canario AlexeyJer estrena su primer single navideño CHRISTMAS IS COMING

El 7 de Diciembre se estrenó en Spotify y Youtube el primer single navideño para todo el mundo, titulado CHRISTMAS IS COMING del artista canario nacional y ya internacional AlexeyJer, ya que durante este año 2023 no ha parado de sorprendernos a todos con sus diversos trabajos discográficos junto con diversos productores musicales de nuestras islas.

Este tema Navideño que se estrenó el 7 de Diciembre del 2023 lleva ya cerca de las 40.000 visualizaciones en Youtube y ha entrado a diversos países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Australia, Austria, Liverpool, Asia y diversos países del extranjero contando con España. El tema ha entrado con mucha energia, magia, alegría, de estribillo pegadizo y con sonidos pop al estilo de Mariah Carey pero que también nos recuerda al estilo y sonido Motown, Phil Spector, Boy George y diálogo de la cantante y actriz Amanda Lear, ya que en el tema musical hay parte hablada y media susurrada que nos recuerda a esta mencionada artista.

Dicha comparación la ha dado uno de los grandes melomanos musicales, experto en música, presentador y locutor nada más y nada menos de la fórmula de radio que más se escucha en nuestras islas, el mega star Juan Carlos Santomé de INOLVIDABLE FM en la 95.8.

Santomé es una de las figuras más importantes en el panorama musical radiofónico y se ha rodeado de artistas muy importantes a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera, y ha sido el mismo el que ha felicitado al artista por este majestuoso y mágico trabajo navideño.

La producción musical viene de la mano del productor canario Vegax, otra de las figuras importantes del panorama musical en Canarias. En este tema CHRISTMAS IS COMING el cantante canario Alexey Jer no viene sólo, le acompañan a los coros Las Ladys del Swing, que en su día fueron famosas por su versión del Noa Noa, tema original del artista Juan Gabriel y que esta banda canaria femenina volvió a convertirla en todo un éxito. La portada del sencillo al lanzarse a nivel no sólo nacional sino internacional y al ser un tema en inglés se ha lanzado con el nombre del artista pero cambiando al idioma extranjero el nombre de la banda femenina como SWING LADYS, y es así como aparece en Spotify: Christmas is coming- Alexey Jer feat Swing Ladys. Un tema hecho en Canarias con proyección nacional e internacional que sale desde Gran Canaria para cruzar el charco en las plataformas digitales y que está alcanzando reproducciones altas en Youtube en tan solo unos días.

El artista canario invita a todos a seguirlo en Spotify y en Youtube para escuchar y compartir este mágico tema navideño.