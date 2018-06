Aplazada la venta de entradas para Ricky Martin

La productora responsable del show en la isla lamenta las molestias ocasionadas por esta incidencia a los fans del cantante puertoriqueño y confirma que quienes ya han adquirido sus localidades en las diferentes áreas del Estadio Municipal de San Fernando de Maspalomas Costa Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, no tendrán ningún tipo de contratiempo para acceder al recinto ni deben realizar ninguna gestión extraordinaria. Una vez restaurado el sistema y garantizada la seguridad de la página, las entradas volverán a la venta con plena normalidad con precios que oscilarán entre los 50 y los 250 euros, gastos de distribución no incluidos.

Esta cita única de Ricky Martin en el Archipiélago augura al público isleño un espectáculo frenético y un recorrido por distintos estados emocionales y rítmicos, a través de un repertorio que incluirá desde el dance o el rock hasta baladas y ritmos tribales. Con éxitos de su último álbum, Fiebre, y un repaso a otros hits que se han convertido en números uno de las listas internacionales como Vente pa’cá, que Martin interpreta junto a Maluma, La mordidita, Come With Me, Disparo al corazón, Tal vez, Livin’ la vida loca, La copa de la vida, Pégate, Adiós, La bomba o Asignatura pendiente, entre otros.