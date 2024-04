Antonio Lizana: «Mi música es cambiante y fresca y por eso me gusta estar libre de las etiquetas»

El gaditano Antonio Lizana es un verso suelto dentro del panorama musical nacional e internacional. El saxofonista, cantante y compositor, referente del flamenco-jazz, da un paso de gigante dentro de su trayectoria al trasladar parte de su universo musical al terreno de las big band. La Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, que acoge el ciclo El Rincón del Jazz, será testigo de este paso con los conciertos que protagonizará esta noche y mañana sábado, siempre a partir de las 20.30 horas, junto a la Perinké Big Band.

El artista asegura que 'Quimera de Flamenco y Big Band', que es como se titulan las veladas, se desarrolla como «un intento de que los arreglos» que ha trabajado con Miguel Ángel López, «un musicazo de jazz que también sabe de flamenco», asegura, «imiten en cierta manera a los instrumentos originales con los que se grabaron mis canciones» en su formato inicial.

«A veces hay guitarras flamencas y percusiones y los arreglos para la Big Band están en torno a esos colores y ambientes. Como mi música se nutre de armonías contemporáneas y del jazz, se hace fácil el intercambio con una cuerda de vientos como la de las Big Band», añade Lizana.

Reconoce que la primera escucha de sus temas arreglados para este marco sonoro le emocionaron. «Cada parte y cada sección se convierte en algo más grandioso. Tanto los momentos fuertes y más alegres como los más íntimos y profundos. Amplia toda la gama de colores», subraya el músico andaluz.

Encuentro con Ximo Martínez

Antonio Lizana abre esta nueva vía sonora en su repertorio junto a la Perinké Big Band tras coincidir con su director, Ximo Martínez «en un concierto en Las Palmas hace unos años». «Me lo propuso y como yo quería meterme en esta aventura, le dije: ¡vamos! Fue fácil comunicarse con un músico como él. Lo hemos cocinado desde hace un año, lo que nos ha permitido trabajarlo poco a poco y ajustarlo a las peculiaridades de la banda», desvela.

Antonio Lizana califica estos dos conciertos en Gran Canaria como «un acto iniciático». «Tenía ganas de tener estos arreglos con mis propios temas, porque conozco muchas instituciones que tienen Big Band y espero que esta sea la primera de otras muchas colaboraciones».

Antonio Lizana es uno de los grandes exponente del flamenco-jazz contemporáneo, que sigue la senda abierta previamente por leyendas como Paco de Lucía, Jorge Pardo, Chano Domínguez o Tomatito. «Me gusta estar libre de las etiquetas. Me siento libre a la hora de componer música y si se me antoja acercarme a la música latina u oriental para una canción, lo hago. No me gustan las etiquetas como algo limitante. Por eso hago música cambiante, nueva y fresca para mí», señala quien comparte escenario este viernes y sábado con una Perinké Big Band compuesta por músicos procedentes del Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria.

Respeto por la tradición

Antonio Lizana reconoce que para fusionar y crear composiciones que vayan un paso más allá de la tradición hay que tener un enorme conocimiento de la raíz. «La mayoría de música que escucho es cante flamenco tradicional y un jazz tradicional. Pero cuando me pongo a componer, me salen ideas de un lado y de otro. El flamenco y el jazz son las tradiciones que más he trabajado. Les he dedicado tiempo a su estudio y a sus ambientes. Haga lo que haga, en mi aporte siempre habrá jazz y flamenco. El crear a partir de ahí, algunos lo pueden entender como un atajo. No lo veo así. Para mí es un compromiso muy grande que implica la responsabilidad de estar muy formado e informado de dos tradiciones para las que necesitas una vida entera para tener maestría. No solo me comprometo con una, sino con las dos, por lo que el listón está muy alto, pero es que mi vida se ha dado así», confiesa.

En octubre del año pasado publicó su último álbum, titulado 'Vishuddha', con el que espera girar durante este año y gracias al que recalará en el festival Canarias Jazz&Más. «Ya voy apuntando ideas para el próximo disco. Me gusta que se cocinen lentito. Voy reuniendo ideas y a finales de este año o primeros del que viene me voy a poner a grabar de nuevo», avanza.

Apunta que la banda que le acompaña «suena mejor que nunca». «Creo que tenemos un sonido personal, un color concreto, que es lo más importante para un artista», añade.