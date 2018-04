Annalisa Stroppa debutará como Carmen en la ópera de Las Palmas

Para Stroppa, que debutó el papel en 2011 en el Teatro Sociale di Trento (Italia) para retomarlo en 2014 en el Opéra-Théâtre de Limoges (Francia), se trata de un papel «soñado por toda mezzosoprano. Es muy completo, cambiante y profundo, muy sensual, con al menos diez personajes concentrados en uno, desde el más simpático y casi divertido al más salvaje. Aporta una vocalidad llena de colores diversos, incisivos, declamados. Me encanta su fuerza, su misterio insondable; al mismo tiempo me fascina su fragilidad y su carácter, no tenerle miedo a lo desconocido, su sed de libertad». La mezzo italiana, que debutará con este papel en Las Palmas de Gran Canaria, será protagonista de una Carmen muy española, firmada por el director de escena Paco López. Después de su debut grancanario le esperan en el Teatro Regio de Turín como Dorabella de Così fan tutte (Mozart), en el Festival de Bregenz con su Carmen, en el Teatro Colón de Buenos Aires como Adalgisa de Norma (Bellini), en la Staatsoper Unter del Linden de Berlín como Rosina en Il Barbiere di Siviglia (Rossini) , entre otras actuaciones.