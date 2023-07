Anna Dukke y Palooka 5 encabezan el cartel de la sexta entrega del Big Bang Vintage Festival

El Big Bang Vintage Festival Gran Canaria activa la cuenta atrás para la puesta de largo de la sexta edición los días 6, 7 y 8 de octubre próximos. La cantante de origen manchego Anna Dukke y el grupo británico Palooka 5 son parte del cartel de artistas que acuden en 2023 a la llamada de este evento.

Con el arte, diseño de la cartelería e imagen del artista tinerfeño Nano Barbero, vinculado al proyecto desde sus comienzos, es un festival de otro planeta que trasciende fronteras como punto de encuentro anual del público amante de la cultura del rock and roll.

«El Big Bang Vintage Festival Gran Canaria es el único festival que se celebra en las Islas Canarias que está dedicado exclusivamente a la música, la cultura y las tendencias del rock and roll desde los años 40 a los años 70 del pasado siglo, y este año podremos escuchar rhythm and blues, soul, country, punk, glam, rock and roll, swing,...», explica Javier Viera, director del festival.

El parque de San Telmo vuelve a ser la sede de este evento multidisciplinar que del 6 al 8 de octubre acogerá una ecléctica e intensa programación con tres jornadas de música en directo, sesiones de pinchadiscos, talleres de baile entre rock and roll, swing, claqué y northern soul, infantiles, show burlesque, degustaciones de vinos de Gran Canaria, muestras de motocicletas custom, antiguedades y coleccionismo, antiguedades, moda, discos, literatura, fotografía, barbería solidaria, 'tattoo', mercadillo y food trucks.

Fiel a los principios y filosofìa que vio nacer el festival en 2017 cada nueva edición trae consigo nuevos retos y nuevas propuestas de contenidos, y en este caso, como bien avanza el director Javier Viera, «este año queremos agrandar el espectro de sonidos para abrazar a un mayor espectro de público».

Prueba de ello es el cartel de artistas que trae la sexta edición del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria. Junto a Anna Dukke y Palooka 5, dos de las apuestas de la organización en el envite de 2023, el festival apadrina el estreno en Gran Canaria de las bandas madrileñas Los Chili y Malabrava, y de los valencianos Le Dancing Pepa Swing Band, y da cabida este año a artistas canarios que trabajan el rock and roll con distinta actitud y estilo, como es el caso de los tinerfeños PVC (Pon Vino Cabrón) y Bad Bone Stompers.

La programación de música en directo se completa con The Champions, una pareja británica residente en el sur de Gran Canaria que interpretan los grandes éxitos de la historia del rock and roll y el rockabilly de los años 50 y 60; dos tributos de factura canaria: Elvis Back to Building, que cosechó notable éxito en la pasada edición y repite en la de 2023; y Salta Tequila, homenaje a los autores de Salta, Quiero Besarte o Dime que me quiere: además de los selectores Los Pinchadiscos del Pantano, Vamp Dj y J La Fábrica Dj.

El elenco artístico se completa con el show burlesque de Chiqui Love y Evita de Vil; y Rafaelillo Clown Cabaret, a quien le tocará ejercer de maestro de ceremonias entre el público infantil.