Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
Ana Belén. C7

Ana Belén llena este domingo el Alfredo Kraus

La cantante agota las entradas en el recinto de la capital grancanaria dentro del festival Mar Abierto

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:20

El Festival Mar Abierto ofrece la última cita en Canarias de Ana Belén con su gira 'Más D'Ana' este domingo, 19 de octubre, en el Auditorio Alfredo Kraus.

La artista presentará al público grancanario, a partir de las 20.00 horas, un repertorio de su amplia carrera musical, donde sonarán canciones como 'Lia' o 'Derroche' y temas de su nuevo álbum 'Vengo con los ojos nuevos''. Con el cartel de «todo vendido» colgado desde hace meses, se espera que el concierto evoque la nostalgia, la emoción y el recuerdo.

Ana Belén (Madrid, 1951) lleva más de cinco décadas dedicándose al arte, primero en forma de música, y luego como actriz de teatro, cine y televisión e incluso directora de la película 'Cómo ser mujer y no morir en el intento', con la que ganó un Premio Ondas, en 1991, a Mejor dirección.

La gira 'Más D Ana' viene con un tinte emotivo después de siete años sin que la madrileña se embarque en una gira oficial. Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Madrid y Sevilla son algunas de las grandes ciudades en las que ya se ha disfrutado del espectáculo.

Cantautora galardonada con un Grammy Latino a la Excelencia Musical, su presencia en el ámbito artístico ha destacado por su polivalencia y su capacidad de reinventarse a lo largo de los años. Con décadas de éxitos ha conquistado al público y su versatilidad sobre los escenarios sigue siendo un sello distintivo.

Otras citas del festival

El programa de la 19ª edición de Festival Mar Abierto espectáculo se completará con el espectáculo This is Michael, el mejor tributo al Rey del Pop, que llegará el próximo 15 de noviembre al Pabellón Santiago Martín. El cantante y bailarín brasileño Lenny Jay se encarga de devolver a la vida a Michael en un espectáculo que ha recorrido el mundo y que cuenta con la colaboración de la guitarrista Jennifer Batten, quien acompañó a la estrella en tres giras consecutivas entre 1987 y 1997

. Imitación, escenografía y los mejores temas de Michael Jackson se juntarán en una noche para rendir homenaje a su figura como uno de los exponentes de la música del siglo XX.

Por otro lado, María Peláe será la encargada de poner el broche final a esta temporada de Festival Mar Abierto. La cantautora malagueña interpretará algunas de sus letras reivindicativas el 21 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, estando previsto un segundo concierto al día siguiente en el Teatro Leal de La Laguna. En esta ocasión, la cantante presentará su su nuevo álbum, 'El evangelio', en el que cada tema representa una «verdad» contada desde la perspectiva de su protagonista, adaptada según su experiencia o conveniencia. Inspirado en la idea de los evangelios, más allá de los cuatro canónicos, el álbum se presenta como un evangelio apócrifo, arriesgado en sonido y contenido. Además, durante el concierto interpretará algunas de sus canciones más populares, como 'La putukita' y 'Mi tío Juan'.

