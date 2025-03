Óliver Suárez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de marzo 2025, 22:58 Comenta Compartir

Sentimiento, carisma y pasión. El Gran Canaria Arena se rindió a la voz y al corazón de Carlos Rivera (Huamantla, México, 15 de marzo de 1986) una vez más. No fue una noche cualquiera. El artista mexicano está de celebración por sus 20 años en la industria musical y los miles de espectadores que colmaron el recinto de Siete Palmas disfrutaron de un espectáculo con el amor como protagonista innegociable durante casi tres horas.

En una época de tantas canciones y letras vacías de contenido en otros estilos, Carlos Rivera es un deleite de principio a fin. Un reboso de emoción entre sus incondicionales y los que acudieron por primera ocasión, con una humildad y una cercanía admirada y que contagió en un viaje de experiencias para enamorarse. Y que dejó hasta dos pedidas de matrimonio como broche de altura para no dejar de creer.

«Es una noche de fiesta y vamos a celebrarlo. No hay mejor manera que empezar con los canarios», recitó con su fuerza habitual para arrancar el concierto tras los mensajes previos emitidos en las pantallas de artistas como Maluma, Raphael, David Bisbal, Melendi, Leonel García, Kany García o los que fueron sus compañeros en el inagotable musical 'El Rey León', entre otros, quienes lo felicitaron por sus dos décadas de irrupción y de constante crecimiento hasta alcanzar al cima y ser considerado como una de las grandes referencias del pop latino.

El cantautor repasó una trayectoria meteórica en su gira'' -ya adentrado en su año 21-, con muchos temas que se han convertido en emblemáticos y otros en auténticas odas al amor puro. Desde aquellos primeros pasos en México, con sus incursiones en concursos, academias y festivales, hasta desembarcar en España a partir de 2014 con Fascinación. Ahí empezó una historia preciosa con un país que lo abrazó y no lo soltó ya. Su talento y su música -sin olvidar sus raíces tampoco- propiciaron que tocara la fibra de un público que conquistó para siempre.

No faltaron los exitosos 'Usted se me llevó la vida', 'El hubiera no existe', 'Que lo nuestro se quede nuestro', '100 años', 'Solo tú', 'Regrésame mi corazón', '¿Cómo pagarte?', 'Te esperaba', 'Lo digo', 'Si te vas', 'Sería más fácil' y las referencias al musical 'El Rey León' en un recital especial e inolvidable.

Ficha

Intérprete: Carlos Rivera. Géneros: Pop latino, mariachi y balada. Gira: 'Carlos XX'. Lugar y fecha: Gran Canaria Arena, el viernes, 21 de marzo.