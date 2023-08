Amaral completa el Gran Canaria Sum Festival

Amaral completa el cartel del Gran Canaria Sum Festival, que se desarrollará en la plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, los próximos días 6 y 7 de octubre, tal y como adelantó la organización en la mañana de este lunes.

El dúo de pop rock zaragozano, compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre, pone la guinda de esta nueva edición, que estrena ubicación tras abandonar Infecar, con su concierto el día 7.

Ese mismo día tocarán también la británica Katrina (del legendario grupo Katrina and The Waves), Vicco, Fangoria, Miss Caffeina, La La Love You, Varry Brava y Rafa Sánchez.

El festival arranca un día antes con los conciertos de Lori Meyers, Viva Suecia, La M.O.D.A., Funambulista, Veintiuno y Ciudad Jara.

Ampliar Durante su concierto reivindicativo a pecho descubierto, este sábado. EFE

Las entradas se encuentran a la venta en sumfestival.es.

Amaral, que lleva años consolidada como una de las referencias del pop rock nacional, fue noticia este fin de semana cuando su cantante, Eva Amaral, cantó a pecho descubierto en el Sonorama para apoyar a otras féminas que han sufrido consecuencias por hacerlo en otras circunstancias.