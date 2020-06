Alexis Alonso Quartet presenta ‘IN’

En esta actuación jazzística se podrá disfrutar de una banda con una formación original junto a Alexis Alonso, alma máter del proyecto, en la que figura la sensibilidad del violonchelista Ciro Hernández, la versatilidad y talento de Moisés García (nueva incorporación al cuarteto) al contrabajo, y uno de los mejores baterías del panorama jazzístico, Roberto Amor.

Las entradas están a la venta en la web y en la taquilla del Guiniguada.

Este cocktail ha navegado a través de las composiciones de Alexis Alonso y su magia al piano, dando como resultado una obra que además se apoya en el componente visual, gracias al trabajo de los realizadores canarios José Alberto Delgado y África Hernández.

El álbum IN estuvo nominado en los Premios MIN de la Música Independiente 2019 como semifinalista (Mejor Disco de Jazz del Año) y nominado también en los Premios Canarios de la Música 2019 (Mejor Disco de Jazz y Fusión).

En las últimas semanas se ha conocido además la candidatura de la banda a cuatro categorías en los Premios MIN 2020, incluyendo la categoría (Mejor Directo y Producción Musical por Live inBarcelona/Jamboree Live 19).

Alexis Alonso comenzó su andadura en el ámbito del rock (May Day y Siglo XXI) y del jazz (Nine Seconds Quartet) a la vez que desarrollaba su trabajo como compositor, productor y multi-instrumentista, lo que le llevó a ser nominado en 2015 a la mejor banda sonora del cortometraje Nocturno, en el festival internacional Fimucité.

En 2012 tras un trágico suceso personal, Alexis Alonso vuelca todo su talento en dos discos de piano en solitario, El Paisaje (2014) y The Birth of Time (2016), los dos volúmenes de sus Piano Melodies for Adrián. Un homenaje a la actriz Carrie Fisher ha sido hasta ahora su último trabajo.