Aitana se rompe en pleno concierto por las críticas: «La vida son cambios constantes»

La propuesta escénica que ha presentado Aitana en su nueva gira 'Alpha Tour' recibió un aluvión de críticas, por parte de algunos padres y madres de su público de menos edad. Uno de estos padres, incluso, llegó a decir en redes sociales: «Aitana pida disculpas por esta actuación tan pornográfica».

Si bien, buena parte de los seguidores de la artista salieron en su defensa, arguyendo que la joven ya no es la niña que entró en la academia de Operación Triunfo, donde se dio a conocer, sino que ya tiene 24 años y es una persona más experimentada.

Ahora, ha sido la propia Aitana la que se ha pronunciado al respecto. En concreto, dedicó unos minutos, en su último concierto en Málaga, a abordar esta situación, sin referirse a ella abiertamente. Habló de cambios, de experiencia y de la vida sin poder evitar emocionarse. Su público, al verla romperse, la arropó con aplausos, vítores y gritos de aliento.

«La vida son cambios constantes. Yo sé que aquí hay gente más mayor, más pequeña, gente que ha vivido más, que ha vivido menos...», comenzó diciendo la intérprete de temas como 'Los ángeles ' o 'Las babys'.

«Yo tengo 24 años y estoy muy, muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir. Me siento una privilegiada por poder trabajar de lo que me gusta, por que mi familia esté sana y mis amigos sean los de toda la vida», se sinceró la cantante.

«Solo quiero deciros, si alguien está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo, que te acabas dando cuenta, yo también me daré cuenta, de que todo cambio es experiencia y siempre, aunque no lo sepamos, siempre va a ser para mejor», concluyó sin poder reprimir la emoción.

Precisamente, la artista recalará en Gran Canaria envuelta en la polémica el próximo 20 de octubre.