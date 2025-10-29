Adrián García: «El compromiso del FiestoRon con Arucas es absoluto» La organización rechaza irse a otro lugar, a pesar de las ofertas recibidas y asegura que volverá en 2027 reforzado y con importantes novedades

Tras el éxito de su octava edición celebrada el pasado mes de agosto, el FiestoRon anunció oficialmente este miércoles el aplazamiento de su novena edición hasta el año 2027, debido a las obras que se están llevando a cabo en el Recinto Ferial de Arucas, su emplazamiento habitual.

La decisión se ha tomado de manera conjunta entre la Organización del Festival y el Ayuntamiento de Arucas, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad tanto para el público como para los artistas.

Las obras, que comenzaron el pasado mes de agosto, se prolongarán previsiblemente hasta finales de 2026, lo que impide disponer del espacio en condiciones adecuadas para acoger un evento de esta magnitud durante el próximo año.

Durante los últimos meses, la organización ha valorado distintas alternativas dentro del municipio y otros recintos del Archipiélago, pero finalmente se ha optado por esperar a la finalización de las obras para poder regresar al Recinto Ferial original, a los pies de la iglesia de San Juan Bautista, donde el FiestoRon ha construido su identidad y su historia.

El promotor del Festival, Adrián García, quiso agradecer todas los emplazamientos y propuestas recibidas para realizar la novena edición, y traslada un mensaje de tranquilidad al público y a la ciudad de Arucas, asegurando que el objetivo siempre ha sido y seguirá siendo mantener el FiestoRon en el municipio que lo vio nacer. «Nuestro compromiso con Arucas es absoluto. Este paréntesis servirá para preparar un regreso a la altura de lo que merece nuestro público y la trayectoria del Festival», ha señalado.

El interés por acoger el FiestoRon ha sido más que notable, con propuestas llegadas desde distintos municipios de otras islas —como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura— e incluso desde otras comunidades como Andalucía o Galicia.

Entre las personalidades asistentes a la última edición destacó Ismael Beiro, ganador de la primera edición del programa Gran Hermano, fiel seguidor del evento quien expresó su deseo de ver una edición del Festival realizado en su tierra.

El apoyo del principal patrocinador, Destilerías Arehucas es incondicional, al igual que el resto de patrocinadores principales del Festival, Heineken, Pepsi y Hyundai, que están de acuerdo con la decisión tomada por la organización y ya esperan con ganas la próxima edición.

El aplazamiento hasta 2027 permitirá a la organización seguir reforzando la sostenibilidad y el impacto positivo del Festival en el municipio, además de preparar una edición con importantes novedades y mejoras.