El FiestoRon anuncia este miércoles que se aplaza a 2027 por las obras en su emplazamiento Las obras en su emplazamiento habitual junto a la iglesia de Arucas impide que se celebre en agosto de 2026

Imagen de archivo de uno de los conciertos del FiestoRon de 2025.

V.S.A. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 23:18 Comenta Compartir

Los seguidores del FiestoRon, uno de los festivales más exitosos del verano del archipiélago canario, tendrán que esperar hasta 2027 para volver a disfrutar de su programación en el corazón del municipio grancanario de Arucas.

Los organizadores comparecerán en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación para explicar que las obras de acondicionamientoque se realizan en su emplazamiento habitual, la explanada a modo de aparcamiento a los pies de la iglesia de San Juan Bautista implica que este año no se lleve a cabo esta cita musical.

Explicarán los detalles de esta decisión el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, el director de marketing de Destilerías Arehucas y cuya sede acoge la rueda de prensa, Eduardo Martell, y Adrián García, promotor del FiestoRon.

Las obras en el recinto ferial llevan a que la novena edición no pueda realizarse, como estaba previsto inicialmente, en agosto de 2026.

La octava edición, que según los organizadores generó un impacto un impacto económico total estimado de 7,51 millones de euros durante su desarrollo los días 8 y 9 del pasado mes de agosto.

Durante la entrega liderada por las bandas Barón Rojo, Huecco, Molotov, La Guardia, Tropa do Carallo, Los Zigarros, La Regadera, Boikot, Despitaos y The Locos se reflejó que el gasto directo de los asistentes alcanzó los 5,01 millones, un aumento del 5,63% respecto a la edición anterior, gracias, según los artífices de este festival de música, al aumento de asistentes desde fuera de Gran Canaria.