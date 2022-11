Muñoz Machado y García Montero analizan los retos del español en 'La Conversación' de Colpisa

Son dos figuras cruciales para el conocimiento, la pervivencia y la expansión de nuestro milenario idioma. Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, se darán cita el próximo lunes 7 de noviembre, a las 13 horas, en CaixaFórum Madrid en 'La Conversación', un espacio de reflexión y análisis organizado por Colpisa con motivo del 50 aniversario de la fundación de la que fue la primera agencia privada de información en España.

Bajo el título 'Desafíos y oportunidades de la Lengua española' los directores de la RAE y el Cervantes conversarán sobre los retos presentes y futuros de un idioma que hablamos casi 600 millones de personas el mundo, en un coloquio que estará moderado por Miguel Lorenci, redactor de Cultura de Colpisa.

Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) es jurista, historiador y catedrático de Derecho Administrativo. Elegido en 2012 para la silla r, tomó posesión en 2013 con el discurso 'Los itinerarios de la libertad de palabra'. Secretario de la RAE entre 2015 y 2017, desde 2019 dirige la tricentenaria institución creada 1713. Es el segundo jurista al frente de la docta casa tras Antonio Maura.

Polígrafo de muy variada dedicación, en su obra con más de cuarenta títulos destaca la trilogía sobre la cuestión catalana, cuya primera entrega le procuró el Premio Nacional de Ensayo 2013 por 'Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo' (2012), y al que siguieron 'Cataluña y las demás Españas' (2014) y 'Vieja y nueva Constitución' (2016).

Su obra de mayor proyección es el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que dirigió en 2017 en el marco de un convenio entre la RAE y el Consejo General del Poder Judicial. Es autor de ensayos históricos, como 'El problema de la vertebración del Estado en España' (2006), 'Los itinerarios de la libertad de palabra', (2013), o 'Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América' (2017) que le dio el Premio Nacional de Historia; biográficos como 'Sepúlveda, cronista del Emperador' (2012), o el monumental tratado 'Cervantes' (2022), y de relatos como 'Riofrío' (2010).

Múltiples reconocimientos

Doctor 'honoris causa' por las universidades de Córdoba, Extremadura y Valencia, es también miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico de honor de la Academia de la Lengua de Colombia y de la Real Academia de Córdoba de Bellas Letras y Nobles Artes. Entre sus muchos reconocimientos figuran la Medalla de Andalucía o la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Dirige de la muy reconocida e influyente revista 'El Cronista del Estado social y democrático de Derecho'.

Luis García Montero (Granada, 1958) dirige desde 2018 el Instituto Cervantes, creado en 1991 y que celebró el año pasado su 30 aniversario. Formado en los Escolapios y en la Universidad de Granada, donde se licenció Filosofía y Letras, se doctoró con una tesis sobre Rafael Alberti, poeta a quien le unió una gran amistad. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de su ciudad, se vinculó en sus orígenes al grupo poético de 'La otra sentimentalidad'. Pero amplió su arco poético para sumarse a lo que se llamaría 'Poesía de la experiencia', caracterizada por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas.

Viudo de la escritora Almudena Grandes, compartió su vida con ella desde 1994 hasta el fallecimiento de la narradora en noviembre de 2021.

Es autor de una veintena de poemarios, desde 'Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn (1980), hasta 'Un año y tres meses' (2022), con el que cerró el ciclo de amor y muerte que abrió con 'Completamente viernes' (1998.) Ha publicado también dos novelas: 'Mañana no será lo que Dios quiera' (2009) y 'No me cuentes tu vida'. (2012). También ha cultivado el ensayo y es columnista de opinión. Ha estudiado la obra de autores españoles y latinoamericanos como Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Rosales, Rubén Bonifaz Nuño, Francisco Ayala o José Emilio Pacheco.

En su palmarés figuran galardones poéticos como el Adonáis (1983) y el Loewe (1994), además del Premio Nacional de Literatura (1994), Nacional de la Crítica (2003), del Gremio de Libreros de Madrid (2009), Poetas del Mundo Latino (México, 2010), Ramón López Velarde (México, 2017) y Paralelo (Ecuador, 2018). Profesor honorario de la Universidad de Mar del Plata (Argentina) en 2017 fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

