Muere Tina Turner a los 83 años

La cantante Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años de edad. La artista habría fallecido en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. «Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir», ha señalado en un comunicado el portavoz de la artista, que sufría una larga enfermedad.

Considerada una de las mejores artistas del rock de los últimos tiempos, su carrero dio comienzo en la década de los 50. Por entonces, evolucionó el panorama musical de la industria del rock and roll hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

En el video de su canción 'What's Love Got to Do with It', que encabezó las listas de éxitos, en la que llamó al amor una «emoción de segunda mano», Turner personificó el estilo de la década de 1980 mientras se pavoneaba por las calles de la ciudad de Nueva York con su cabello rubio puntiagudo.