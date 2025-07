Muere el escritor José María Guelbenzu, a los 81 años

Doménico Chiappe Madrid Viernes, 18 de julio 2025, 10:35 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

Autor de una saga de novela negra, protagonizada por una jueza de instrucción, de prosa ágil y sensible José María Guelbenzu dio un giro a la novela policiaca en España desde que en 2001 publicara 'No acosen al asesino'. Este escritor, editor y crítico literario ha muerto este viernes, a los 81 años, según confirman sus allegados. Con una trayectoria vinculada a las editoriales Taurus y Alfguara, que dirigió en las décadas de los setenta y ochenta, fue finalista del premio Biblioteca Breve con su primera novela, firmada en 1967, y que publicó en aquella editorial en sus años míticos y de más prestigio.

Autor prolífico, dedicado en exclusiva a la literatura desde hacía cuatro décadas, su última novela, 'Una gota de afecto' se distribuyó este mismo año. La precedieron 'El amor verdadero' (2010), 'Mentiras aceptadas' (2013), 'Los poderosos lo quieren todo' (2016), 'En la cama con el hombre inapropiado' (2020) y 'Mediodía en el tiempo' (2023), todas publicadas por Siruela.

Amigo de sus amigos y hosco con los extraños, como le describen sus conocidos, Guelbenzu desarrolló a su personaje Mariana de Marco, la jueza instructora, durante 21 años en diez obras, hasta cerrar la serie en 2022 con ‘Asesinato en el Jardín Botánico’. Una de ellas, ‘El hermano pequeño’, mereció el premio Torrente Ballester en 2010. Otros reconocimientos fueron el Premio de la Crítica Española en 1981, el Premio Plaza & Janés en 1991 y el Premio de la Crítica de Madrid en 2016.

Figuras de la literatura lamentaron su fallecimiento. En redes sociales, Marta Rivera de la Cruz, también concejal de Madrid, le define como «gran escritor y estupenda persona» y Martín Casariego asegura que se trata de una «figura literaria imprescindible durante décadas».

En una de sus pocas entrevistas concedidas recientemente, a El Norte de Castilla, en las que habló de sí mismo, aseguró que su labor crítica era el «paraíso y la vida paradisiaca para mí, demasiado cerrada, quizá. Leer a otros es como la vida». Y sobre su oficio de editor, mantuvo que «fue mi sueldo, no voy a decir que fuera desagradable pero yo sabía que no podía vivir de la literatura. Entonces, mucho mejor en una editorial que en una fábrica de maderas. Pero lo que más me gusta es escribir».

