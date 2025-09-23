Muere Claudia Cardinale a los 87 años, mito indomable del cine europeo La actriz protagonizó clásicos como 'El Gatopardo', de Luchino Visconti, y 'Ocho y medio' de Federico Fellini, ambas de 1963

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 1960, falleció este martes a los 87 años «junto a sus hijos» en Nemours, cerca de París, donde vivía, según informó su agente a la AFP. «Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista», declaró Laurent Savry, representante de la intérprete.

Una infancia colonial, el éxito en el cine, la explotación del «mito erótico» y una vida de leyenda es el legado de Claudia Cardinale, una de las actrices más aclamadas del siglo XX, que también sufrió el peso del machismo del cine al que se enfrentó con inquebrantable rebeldía.

Los primeros años de su vida transcurrieron en un Túnez bajo protectorado francés, aunque sus padres, de origen siciliano, inculcaron la cultura italiana a sus cuatro hijos. Claudia, la primogénita, destacó desde niña por un carácter fuerte que ni la disciplina de la escuela de monjas pudo quebrar. Fue casi por casualidad como entró en el cine, al ser elegida por René Vautier para protagonizar el corto Les anneaux d'or (1956), premiado en la Berlinale, y poco después debutar en Cannes con Goha (1958), junto a Omar Sharif.

Su irrupción definitiva llegó tras ganar un concurso de belleza cuyo premio la llevó a la Mostra de Venecia, donde conquistó a la crítica y abrió la puerta de Italia. Debutó en I soliti ignoti (1958) de Mario Monicelli y pronto encadenó títulos hasta convertirse en icono de los sesenta, con obras maestras como Ocho y medio (1963) de Federico Fellini o El Gatopardo (1963) de Luchino Visconti.

La vida personal de Cardinale, sin embargo, estuvo marcada por sombras. Una violación la llevó a un embarazo que ocultó durante años, haciendo pasar a su hijo Patrick por hermano menor. En el terreno sentimental mantuvo un largo idilio con el productor Franco Cristaldi, a quien más tarde repudió, y vivió su gran historia de amor con el cineasta Pasquale Squiteri, con quien tuvo a su segunda hija.

Hollywood la recibió con los brazos abiertos: compartió cartel con John Wayne, Rita Hayworth, Anthony Quinn o Burt Lancaster, pero ella siempre declaró sentirse europea y rechazó establecerse en Estados Unidos. Su magnetismo se expandió en géneros diversos, desde el drama hasta el western, con papeles memorables como el de Hasta que llegó su hora (1968) de Sergio Leone, donde fue la única mujer del reparto.

Morena, exuberante y de mirada intensa, Cardinale encarnó un ideal de belleza que, en ocasiones, derivó en explotación. Llegó a rodar hasta cuatro películas por año con contratos precarios, algo que denunciaba con ironía y que reforzó su espíritu combativo frente al machismo de la industria.

Más allá del cine, fue una mujer comprometida. Defendió causas sociales, luchó contra la violencia machista y fundó una organización en favor de la igualdad y la protección ambiental. Sus últimos años los pasó en París, tras huir de la presión de los paparazzi en Roma, fiel a su lema vital: vivir en libertad.

Con cientos de títulos en cine, televisión y teatro, Claudia Cardinale deja una herencia artística inmortal y la imagen de una mujer que nunca renunció a su independencia ni a su voz.

