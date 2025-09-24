Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025

Del director

La señora del tren

Claudia Cardinale dejó su huella en un puñado de películas memorables

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:51

Llega un tren; se baja del mismo un montón de gente y entre ellos está una mujer muy bien vestida que se queda esperando a ... alguien que había prometido recogerla. Pero él no aparece. Ella mira el reloj y en su rostro se refleja la preocupación porque sospecha que algo va mal. Tras una breve espera, dos mozos cargan con el equipaje de la dama, que entra en la estación. Se abre la puerta y la cámara, que se había quedado detenida en la ventana, se eleva para enseñarnos la ciudad mientras ella se sube a una carreta y da la dirección a quien la conduce. Segundos después vemos cómo el carruaje y sus dos ocupantes se adentran en Monument Valley, entre Utah y Arizona. Así fue la presentación del personaje de Jill McBain en 'Erase una vez en el Oeste', película también conocida como 'Hasta que llegó su hora'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  2. 2 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  3. 3 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  4. 4 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La señora del tren