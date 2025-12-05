Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de diciembre de 2025

Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao

El canadiense diseñó el Museo Guggenheim y dio eco internacional a la capital vizcaína

Iñaki Esteban

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:33

Comenta

El Guggenheim ha perdido a la persona que proyectó Bilbao al mundo y cimentó su éxito hacia el exterior. Sin las formas orgánicas de Frank ... O. Gehry, nada hubiera sido igual. El museo no habría ocupado tanto espacio en la prensa y la televisión extranjeras. Y sin el sinuoso inmueble de Abandoibarra, Gehry tampoco se habría convertido en una celebridad mundial.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  2. 2 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  3. 3 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  4. 4 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  5. 5 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  6. 6 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  7. 7 Canarias se prepara para un puente empañado por la calima y la Aemet anuncia un repunte del calor
  8. 8 Héctor Alemán sustituirá a Inmaculada Medina al frente del carnaval: «Vengo con muchas ganas»
  9. 9 Todos los caminos en la UD apuntan a un mercado invernal con varias novedades
  10. 10 Intervención puso reparos al pago de productividad en el Ateneo desde 2021

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao

Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao