Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Imagen del último Granca Live Fest. Los jóvenes pueden utilizar el Bono Cultural para ir a conciertos. Cober

Más de la mitad de los jóvenes canarios con derecho al Bono Cultural ya lo han solicitado

El plazo para solicitarlo en 2025 termina el 31 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:49

Comenta

El próximo día 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2007 soliciten el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura. En esta cuarta edición ya se han recibido 317.889 solicitudes, 13.087 procedentes de Canarias. Por provincias, Las Palmas ha registrado 7.121 solicitudes y Santa Cruz de Tenerife, 5.966.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de 24.100 potenciales beneficiarios en Canarias, de los 534.526 beneficiarios en todo el país.

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2025, disponer de esta ayuda de 400 euros para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Para ello, tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 3.700 en toda España, 132 de ellos en Canarias.

Cómo solicitar el Bono Cultural

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital. Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto, con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos (como libros, prensa o discos); 100 euros para productos digitales (como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos); y 200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza, museos, etc.).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  3. 3 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  4. 4 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  5. 5 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  6. 6 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias
  8. 8 Condenado por delito electoral el exalcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña
  9. 9 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  10. 10 10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Más de la mitad de los jóvenes canarios con derecho al Bono Cultural ya lo han solicitado

Más de la mitad de los jóvenes canarios con derecho al Bono Cultural ya lo han solicitado