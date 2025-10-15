Más de la mitad de los jóvenes canarios con derecho al Bono Cultural ya lo han solicitado El plazo para solicitarlo en 2025 termina el 31 de octubre

El próximo día 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2007 soliciten el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura. En esta cuarta edición ya se han recibido 317.889 solicitudes, 13.087 procedentes de Canarias. Por provincias, Las Palmas ha registrado 7.121 solicitudes y Santa Cruz de Tenerife, 5.966.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de 24.100 potenciales beneficiarios en Canarias, de los 534.526 beneficiarios en todo el país.

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2025, disponer de esta ayuda de 400 euros para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Para ello, tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 3.700 en toda España, 132 de ellos en Canarias.

Cómo solicitar el Bono Cultural

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital. Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto, con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos (como libros, prensa o discos); 100 euros para productos digitales (como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos); y 200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza, museos, etc.).

