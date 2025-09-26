La Comic-Con desata la locura en Málaga Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso, las primeras estrellas en dejarse ver por este paraíso friki replicado de la famosa feria de San Diego (EE UU)

Málaga Jueves, 25 de septiembre 2025

Ni siquiera habían abierto las puertas cuando Mario Bros, el Capitán América, Spiderman y hasta un pirata del Caribe esperaban su turno para entrar. San Diego Comic-Con Málaga desbordó este jueves todas las expectativas con miles de personas desde antes de las diez de la mañana con ganas de sumergirse en el paraíso de la cultura popular. Si hay un cielo de los frikis, se encuentra en esta Comic-Con.

Mayores y pequeños, familias y grupos de amigos dieron la bienvenida en masa a la primera edición de esta convención que se estrena fuera de su sede norteamericana. Muchas colas -hasta para recargar el agua- aunque siempre en un buen ambiente, con ganas de pasarlo bien y conectar con el 'fandom' de todos los universos posibles. Llegaban de Mallorca, Madrid, Barcelona… e incluso Massachussets. «En San Diego es difícil conseguir entrada y esto es una experiencia más interesante», decía Jenny, feliz, recién aterrizada de EE UU para el evento.

El despliegue de disfraces y cosplay era impresionante. Hay absolutamente de todo. Desde los más evidentes, como todos los Spiderman del multiverso y los superhéroes de la saga Marvel, los protagonistas de 'Harry Potter', guerreros varios de Star Wars, muchos personajes del manga 'One piece' y de Dragon Ball, Indiana Jones, Mario Bros... Hasta los más inesperados, como el Chapulín Colorado o Bruno Mars. Y algunos son realmente sorprendentes, como el Predator confeccionado artesanalmente durante cinco meses por Génesis Negrín. No podía dar un paso por la Comic-Con: todos querían hacerse una foto con ella. «Si cobrara, se pagaría la entrada», bromea su acompañante.

Con una música épica de fondo que ambienta todo el Palacio de Ferias , (Fycma) el público se divide de forma ordenada entre las diferentes zonas habilitadas. Es todo un reto: nunca antes se había utilizado todo este recinto malagueño para un mismo evento. El lleno es absoluto en todas las propuestas de la convención: en las charlas de los auditorios, en las 3.000 butacas del Hall M (donde se citan las estrellas), en las firmas de los grandes nombres del día, en los 'workshops', en el Village (donde, por cierto, no voló este jueves el globo aerostático, tal y como estaba previsto), en la zona gastro y en el interior de la sala de exhibiciones. La locura por estar allí se respira en todo el recinto.

Precisamente en ese firmamento de caras conocidas que esperan ver los fans en esta San Diego Comic-Con Málaga 2025 aparecieron durante la jornada dos estrellas de Hollywood y una del firmamento patrio. Primero Luke Evans ('Drácula Untold'), luego Pedro Alonso ('Berlín' y 'La casa de papel') y Aaron Paul ('Breaking Bad'), fueron aplaudidos a rabiar en su entrada al 'Hall M' (el salón de la fama de este evento). Ellos han sido tanto héroes como villanos y, a veces, «ambas cosas a la vez», como explicaba Evans. Lo sintió poniéndose en la piel de Vlad Tepes. «Las línea entre el héroe y el villano es muy delgada, un héroe no tiene por qué ser necesariamente el chico bueno», señalaba.

«No todo el mundo puede ser héroe»

«A veces tienes la sensación de que no sabes si un personaje va en una dirección y a la vez en la contraria», explicaba Pedro Alonso que, entre aplausos, explicaba que era su sensación tras rodar la última temporada de 'Berlín'. Por su parte, Aaron Paul, tiraba de su experiencia en la piel de Jesse Pinkman: «Sólo le dije a los productores: me da igual cómo acabe todo, pero si tengo que morir que no sea a manos de Todd (Alquist)». Y (sin hacer 'spoilers', vaya si cumplió su sueño. «No todo el mundo puede ser héroe las 24 horas del día», le matizaba Luke Evans.

En otro espacio del recinto de la Comic-Con, el 'Meet the Artist', desde hora y media antes centenares de personas que ya habían reservado 'online' esperaban pacientemente (aunque con cierto enfado) a otras caras muy conocidas en este paraíso friki como Dafne Keen, Taz Skylar y Natalie Dyers. Fue en el espacio 'Meet the Artist', por donde estos días pasarán también Brian Austen Green ('Sensación de Vivir') y Ashley Eckstein ('Star Wars'), entre otros actores, además de los citados Pedro Alonso, Luke Evans y Aaron Paul ('Breaking Bad').

Las pequeñas conversaciones con ellos duran algo más si los fans controlan algo de inglés. Los más mitómanos han tenido que pagar 90 euros por una fotografía y 66 si lo que se quiere es un autógrafo, aparte de los 55 euros de la entrada diaria a las SDCCM. Son los propios artistas y su representación quienes fijan estas tarifas porque estos ingresos van al margen de los contratos de la feria.

Ampliar Un guantelete de Thanos, el supervillano de 'Avengers: Infinity War', hecho en bronce y con gemas preciosas, expuesto en la feria con un precio de 24.750 dólares. Tenllado Del furor de los fans por los Funkos al guante de Thanos por 24.750 dólares Un Bowser de Lego gigante -pero gigante de verdad- y con movimiento recibe al entrar en la zona de exhibiciones del parque temático en que se ha convertido esta San Diego Comic-Con Málaga. Por ejemplo, algunas personas dedicaron la mitad de la jornada a esperar su turno para entrar en la tienda oficial de Funko. ¿El reclamo? Comprar uno de los cuatro muñecos pop lanzados por la firma exclusivamente para San Diego Comic-Con Málaga. Dos, Spider-Boy y General Grievous. Son ediciones limitadas y los otros dos, Tim Murphy y Cody Rhodes, especiales. Las 300 primeras unidades se agotaron pocas horas. Este viernes habrá más. Es el paraíso de los coleccionistas más frikis. Y con más dinero. En este evento se pueden adquirir algunos de los productos más exclusivos del cómic y la cultura popular. En su tienda oficial, destaca un guantelete de Thanos por 24.750 dólares (unos 21.210 euros), en bronce y con gemas preciosas, de la joyería americana East Continental Gems. Solo hay 200 como este, fabricado de forma artesanal, como una réplica exacta -a menor escala- del que luce el supervillano en 'Avengers: Infinity War'. Pero hay una opción más económica: un pequeño guantelete del infinito a modo de colgante, también en bronce y con una piedra preciosa, a 149 euros, en precio especial de la Comic-Con Málaga. En otro lado de la sala, Lladró exhibe sus superhéroes y personajes Disney en porcelana. Incluso terminan de decorar uno de ellos en directo y a la vista del público. Por 950 euros te puedes llevar a casa un Mickey delicado y brillante. Por 4.170 euros sale La Reina Amidala en la Sala del Trono. Y para los fanáticos de los juegos de mesa, una empresa de Córdoba les ofrece el mobiliario perfecto: una mesa que lo mismo sirve de centro del salón y comedor, que para echar una partida de rol. Y no es necesario acabarla. Cuando ya no apetece seguir, se deja tal cual y se cubre con paneles de madera. Nadie diría que debajo hay una batalla pendiente. Uno de los modelos estrella, elevable para mesa baja o de comedor, tiene un precio de 2.300 euros, de la firma Mesas para Juegos.