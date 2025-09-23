'Stranger Things' y 'Breaking Bad' irrumpen a última hora en San Diego Comic-Con Málaga

Paco Griñán Málaga Martes, 23 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

A apenas 48 horas de la inauguración de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), la lista de invitados especiales sigue ampliándose. Y los últimos en incorporarse militan en míticas series norteamericanas, como 'Breaking Bad' (AMC), con la presencia en Málaga de Aaron Paul, ganador del premio Emmy por su papel de Jesse Pinkman, y la icónica 'Stranger Things' (Netflix), que estará representada por Natalia Dyer, que da vida a la hermana del pequeño Mike, Nancy, con una presencia cada vez mayor en esta franquicia que todavía tiene pendiente la última temporada que se estrenará a finales de este año.

Aaron Paul estará presente en la primera jornada de la comic-con, este jueves 25, al protagonizar una mesa redonda en el principal escenario del evento, el Hall M -con capacidad para 3.000 personas-, junto a los ya anunciados Luke Evans ('El Hobbit' y 'El alienista') y Pedro Alonso ('La Casa de Papel' y 'Berlín'). A partir de las 14,30 horas, el trío hablará de lo que supone dar vida a personajes moralmente complejos, a medio camino entre el villano y el héroe, además de revelar anécdotas y secretos de las emblemáticas series en las que han participado.

A partir de las 16 horas, Paul, Evans y Alonso también serán los protagonistas de las sesiones de fotos y firmas de pago de la jornada inaugural. Unos cotizados encuentros que ascienden a 90,75 euros en el caso de un retrato con estas estrellas y 66,55 euros si lo que se quiere es una firma personalizada. Un programa de autógrafos e instantáneas en las que también estará disponible este jueves (desde las 14 horas) la otra novedad anunciada este martes, Natalia Dyer, la frágil pero decidida joven de 'Stranger Things'.

Natalia Dyer participa este jueves en la mesa redonda 'Mujeres guerreras', junto a Dafne Keen y Gwendoline Christie

Además, la actriz norteamericana, que debutó en la pantalla siendo solo una niña en 'Hannah Montana: la película', también será una de las integrantes de la mesa redonda 'Mujeres guerreras' (17,30 horas, Hall M), junto a la hispanobritánica Dafne Keen ('Logan' y 'La materia oscura') y la característica Gwendoline Christie ('Juego de Tronos' y 'Star Wars'). Un panel en el que se reúnen algunas de las sagas imprescindibles de la pantalla en la actualidad y que permitirá a las actrices hablar de los retos físicos y emocionales de la acción, la construcción de personajes complejos y el impacto de estas heroínas en sus carreras y el público, según publica Diario Sur.

Aunque 'Stranger Things' guarda bajo llave las novedades de su quinta y última temporada, se espera que la presencia de Dyer desvele alguna novedad del esperado desenlace de una de las producciones más populares de Netflix. Por lo pronto, se sabe que la serie de los hermanos Duffer va a tener una despedida en diferido en la plataforma norteamericana con un final al Mundo del Revés en tres entregas: el volumen 1 llegará el 27 de noviembre, el volumen 2 el 26 de diciembre, y el episodio final se lanzará el 1 de enero, para comenzar el año con el adiós definitivo a la saga.