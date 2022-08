El 27º Masdanza selecciona 18 piezas para sus concursos de Solo y Coreográfico

Bailarines y coreógrafos de diferentes continentes han sido los elegidos para participar en la 27ª edición de Masdanza. El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias ha escogido a los solistas y grupos que participarán en los certámenes de la Sección Oficial, seleccionados de entre 290 solicitudes provenientes de 33 países del mundo.

China, Estados, Corea del Sur, Italia, Israel o Suiza son los orígenes de los jóvenes creadores que presentarán propuestas que marcarán la vanguardia de la danza contemporánea.

El comité de selección del Festival ha considerado que, entre las postuladas, las coreografías que debían competir en el Certamen de Solos sean: 'Shade' de China (Xingxing Gong & Hua Bai), 'Raíz' de España (Chey Jurado), 'Rusalka 2.0' de Italia (Federica Esposito), 'Hire Me Please' de Chipre (Panos Malactos), 'Donde posa la humedad' de España (Marcia Vázquez), 'Code #9' de Macedonia del Norte (Ivana Balabanova y Alessandro Olla), 'Uprooted 'de Israel (Ravid Abarbanel), 'Una maquinación de lo insensat'o de España (Alicia Reig) y 'Wendy' de Hungría (Laura Tóth).

La pieza 'Hire Me Please'.

El Certamen Coreográfico también contará con nueve piezas concursantes: 'False Memories' de Países Bajos (Tu Hoang y Hiro Murata), 'Los perros del barrio colosal' de Estados Unidos (Omar Román), 'Offense' de Taiwán (Tzu-Han Hsiao), 'Chaos' de China (Zhiren Xiao), 'Behind You' de Italia (Adriano Bolognino), 'Voyage' de Suiza-Taiwan (Guang-Xuan Chen y Mei-Yun Lu), 'Convergencias' de España (Tania Garrido y Eva Alonso), 'Are you Guilty?' de Corea del Sur (Min Kim y Madrid Lee) y 'Breathe with me for a moment' de Israel (Or Marin).

Los certámenes tendrán lugar durante tres días hasta que el 15 de octubre se anuncie el palmarés.