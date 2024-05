Marjane Satrapi: «Estoy enfadada con Borrell, si lo tuviera delante le daría un bofetón»

La guionista, dibujante de historietas y directora de cine, Marjane Satrapi, que ha sido nombrada este martes Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, ha asegurado que está «muy enfadada» con Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, por sus palabras hacia Irán.

«Estoy muy enfadada con Josep Borrell, si lo tuviera delante le daría un bofetón porque creo que lo que está haciendo no está nada bien», ha señalado Satrapi en una rueda de prensa con medios de comunicación españoles. La premiada ha criticado que el político no considere a Irán como un estado «terrorista», en alusión a sus palabras del pasado 24 de abril, sobre la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en la UE porque «no tendría efectos prácticos».

«El día en que realmente se reconozca este Estado (Irán) como un Estado terrorista... Desgraciadamente, Josep Borrell dice que los guardianes de la Revolución no son una organización terrorista. Yo diré que Irán está llevando a cabo muchas guerras en Irak, Yemen o Siria. Todos esos grupos terroristas no funcionarían sin la ayuda de Irán. ¿Qué pruebas necesitan?», ha explicado.

En relación con la religión, Marjane Satrapi ha señalado que el problema es el «fanatismo» de las religiones porque «se impide hablar y reflexionar a la gente». «La religión pretende dar respuestas, en lugar de formular preguntas. Cuando esto se lleva al extremo, el fanatismo se basa en la emoción y se pulsa el botón y todo explota», ha manifestado.

La guionista ha insistido en que los premios dan visibilidad para trasladar discursos pacíficos y presionar a los políticos para que tomen medidas. «Un premio pone el foco en los problemas y este foco, a través de los medios, será leído por la ciudadanía, que son la opinión pública y que es lo que obliga a los políticos a tomar decisiones. Un político nunca va a ir contra la opinión pública y actuará en esa línea», ha afirmado.

En este sentido, ha puesto de manifiesto el «peso» de la opinión pública occidental en Irán porque «cuando en Occidente se hablaba de Irán no se mataba a nadie, pero cuando no se habla empiezan las ejecuciones». «En Irán tienen miedo de la palabra de occidente y de que se les señale con el dedo. Pero Europa, en vez de condenarles, el pasado mes de noviembre convierte a la República Islámica de Irán en presidente del Foro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nadie de Irán pediría a Occidente que fuera a hacer la revolución, pero al menos se pide el reconocimiento de que hay un movimiento con el 85 por ciento de gente que no quiere esa dictadura», ha lamentado.

Además, ha advertido sobre la llegada de una nueva Guerra Fría entre América, Rusia y China que va a la «deriva». «Es importante que Europa esté fuerte y esté unida. Cada vez que entra un país en ese bloque democrático es importante porque todos somos más fuertes», ha indicado.

«El Irán de las mujeres»

Por otro lado, Satrapi se ha referido al importante papel que juegan las mujeres en la revolución iraní y ha asegurado que «el mañana de Irán pasa por el Irán de las mujeres». «La revolución feminista solo puede llegar a alguna parte si se cuenta con las mujeres porque el año pasado se ejecutaron a más de 800 personas», ha afirmado.

«Cuando la mitad de la sociedad no tiene sus derechos, entonces nadie los tiene, ni el comunista tiene derechos, ni las minorías étnicas tienen sus derechos minorías religiosas, homosexuales, es decir, nadie, nadie tiene derechos, porque en realidad, en ese apartheid, las mujeres son el grupo más fuerte porque representan el 50% de una sociedad», ha enfatizado.

Asimismo, ha afirmado que se debe ir en contra del patriarcado porque «va en contra de la libertad» y agrega que hay que enseñar a las niñas que ante todo las mujeres son también seres humanos. «Tienen que entender que genéticamente no somos superiores ni inferiores a nadie, y que una mujer es capaz de usar la violencia, de ser cínica o manipuladora como cualquier ser humano», ha comentado.

Preguntada sobre la dedicatoria del premio dirigida al rapero Toomaj Salehi, condenado a muerte, Marjane Satrapi ha destacado que el cantante es «la voz de Irán» porque canta sobre todas las clases sociales y ha elogiado sus llamamientos a la «unidad». «Él se ha mantenido de pie, lo ha hecho todo. Es un chaval al que le han roto la mandíbula y la pierna. Si le quieren ejecutar a él, se quiere ejecutar a Irán», ha apostillado.