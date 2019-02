«Lo importante es lo que nos hace únicos»

«Eva es un personaje que se redescubre. No ha tenido la vida que le hubiera gustado tener desde que era más joven. Durante la película, vuelve a sus orígenes y así se da cuenta de que lo más importante es lo que nos hace únicos y especiales. No debemos renunciar a ello, aunque a primera vista pueda parecer que nos impide encajar en la sociedad que nos rodea», explica la actriz Ingrid García-Jonsson (Skellefteå, Suecia, 1991), que da vida a este personaje dentro de un largometraje que produce el grancanario Andrés Santana.

La joven actriz hispanosueca, uno de los rostros emergentes con más futuro del panorama cinematográfico nacional, defiende la idea de «vive y deja vivir», que parece haber perdido fuerza entre algunos sectores de la sociedad en los últimos tiempos.

«Todos tratamos de pertenecer a grupos y de ser aceptados por los demás y eso nos lleva, en algunos casos, a olvidarnos de defender nuestra propia voz», apunta en un descanso del rodaje, junto a la casa costera conejera en la que se filma buena parte de la comedia Salir del ropero.

La actriz de títulos como Toro (2015), Acantilado (2015), Zona hostil (2016) o Taxi a Gibraltar (2018), de Alejo Flah, cuyo rodaje se desarrolló también en parte en Gran Canaria, entre otros, reconoce que su personaje ha comenzado a tomar forma, de verdad, a medida que ha avanzado el rodaje lanzaroteño.

«Lo hablaba esta mañana con Pol Monen [que integra el reparto de la película]. Desde que leí el guion comencé a imaginarme el personaje, con su forma de actuar y de hablar. Pero la verdad es que está surgiendo realmente durante el rodaje. Las circunstancias te obligan a trabajar de una manera concreta. Mi trabajo se enriquece y crece con el de los demás personajes. Hasta que no he visto a Eva con el resto de su familia, en el set de rodaje, no he sido capaz de articularla bien. Todo el rodaje es un proceso de búsqueda constante», subraya.

En esta producción de Airam Films, Salir del Ropero AIE, Yaiza Films AIE, Take 2000, con participación de Televisión Española, Ingrid García-Jonnson comparte protagonismo con: Verónica Forqué, Rosa María Sardá, Mónica López, Candela Peña, David Verdaguer, Pol Monen, Álex O’Dogherty, María Caballero, Malcom T. Sitté, Liz Lobato, Leander Vyvey y Tony Madigan.

«El reparto es buenísimo. Babeo con Verónica, Rosa María y Candela. Las llevo admirando toda la vida. Es gente, al igual que los actores masculinos, a los que me gustaría parecerme dentro de unos años. Estoy aprendiendo muchísimo con todos», reconoce la actriz.

Destaca que esta historia, que arranca cuando su personaje está a punto de casarse con el heredero de una conservadora y rica familia escocesa, se desarrolla con unos personajes cargados «de cierto simbolismo». «Están dotados de una humanidad que procede de la cabeza de la guionista y directora Ángeles Reiné. Se nota que no es lo primero que rueda, aunque sea su ópera prima. Tiene una capacidad enorme de organización y un gran control de los detalles. No todos los directores lo tienen y menos en su primera película. Se nota su experiencia en publicidad y en la serie de televisión Doctor Mateo. Cuando pienso que va a perder los nervios, recula, mantiene la calma y ayuda a que todo salga. Eso es de agradecer», asegura la actriz cuando comienzan a reclamarla para rodar una escena en el interior de la casa con Verónica Forqué y Rosa María Sardá.