Sandra Franco novela La Fortaleza

La historia de Canarias y el patrimonio arqueológico de las islas «fascinan» a la escritora grancanaria Sandra Franco Álvarez. Hasta tal punto que su nueva novela infantil y juvenil se desarrolla en uno de los enclaves más significativos de los aborígenes de su isla natal, como es La Fortaleza, en el municipio de Santa Lucía.

«Cuando fui por primera vez, hace muchos años, cuando solo estaban los roques y no se había construido el centro de interpretación, me quedé fascinada. El espacio me enamoró», asegura la responsable de la novela El largarto de La Fortaleza (colección Alargalavida de la editorial Bilenio Publicaciones).

«El yacimiento y el centro de interpretación fueron mi inspiración», reconoce a la vez que pone en valor el apoyo recibido por Marco Moreno, responsable del edificio que explica a los visitantes este yacimiento. «Conté con todo su apoyo, sobre todo desde un punto de vista documental. Revisó la novela, hizo aportaciones y siempre me facilitó todo lo que le pedí», señala la escritora.

Con el libro El lagarto de Ansite, Sandra Franco ya transitó por este enclave, pero ahora, apunta, incluye las conclusiones a las que han llegado los arqueólogos tras realizar nuevas excavaciones.

Para acercar «la magia» y «la historia» de La Fortaleza a los niños y adolescentes, apuesta por un desarrollo en dos tiempos. «Cuento dos historias, una que transcurre en el pasado y otra en el presente. Unos niños del siglo XXI son los narradores. Esos niños se transforman en cazadores de tesoros. En el libro abordo la parte sagrada de este lugar, en el que, durante las últimas excavaciones, se han encontrado elementos rituales», explica.

Estos exploradores cuentan con un aliado inesperado, un lagarto guía. «Durante una de mis visitas a La Fortaleza me topé con un lagarto enorme y precioso. En seguida tuve claro que allí tenía a uno de los protagonistas del libro», rememora entre risas sobre un volumen para edades comprendidas «entre los 8 años y los 105 años».