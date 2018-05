Antonio Arroyo: «Un poeta nunca se calla, aunque lo maten»

- Su obra fue escogida entre 600 trabajos de 24 países, ¿cómo se ha tomado este premio? ¿Lo imaginó?

- Es alucinante. Para mí es una cosa increíble. No soy de presentarme a premios. Me presenté en el 81, gané un segundo premio. A alguno me he presentado y no he ganado. No me he presentado a más porque tengo ciertos prejuicios hacia los premios en vista de todos los escándalos que ha habido: que si le dan los premios a la gente de Visor, de aquí o de allá... Para mí Juan Ramón Jiménez es muy importante. Mis primeros pasos en la poesía los di con él. Fue un señor que vivió nada más para la poesía. Me causa muchísimo respeto. Mandé un poemario y me presenté al premio. No me lo esperaba pero bromeé un poco. En mayo, coincidiendo con la entrega del premio, tenía preparado un viaje a Berlín. Y dije: ¡Cómo voy a recibir el premio! ¡Bah! Me voy a Berlín. No hay problema. La entrega del premio es el 30 de mayo en Huelva. Para mí es importantísimo porque es el Día de Canarias.

- Hábleme de Las horas muertas. Por un lado, de los temas y, por otro, del estilo o estilos que ha usado.

- La poesía siempre está viva, como las personas que cambian de carácter según el tiempo, el espacio y otras circunstancias. Las horas muertas es un libro que he escrito en las calles de Gáldar. Sobre todo en la calle Larga y tiene cosas de Sardina, que es donde vivo. Una primera parte es en plan contemplativo, pero no en el estilo tradicional, sino con mucha reflexión y con un estilo más o menos directo. Hay una segunda parte donde esas horas muertas las empleo en pintores que me han impactado. Entre ellos, Óscar Domínguez, Mark Rothko, Pollock y, por supuesto, Hopper. Es curioso. Ese pintor nos ha influido a unos cuantos. Hasta a Nicolás Melini.

- Es urbanita, solitario y silencioso...

- Ese vacío es lo que te hace llenarte de cosas, de personas. Contiene los temas que trato: el abandono y la soledad. Pero no la soledad negativa, sino la que necesita el poeta para apartarse de sí mismo y de la sociedad que le rodea, para ver la realidad tal y como es. Creo que la poesía es la expresión mayor de la realidad. Cuando uno está a pie de calle diciendo lo que ve, no es exactamente lo que ve, sino lo que le han dicho que tiene que ver.

- Y ¿la tercera parte del poemario?

- Es más social. Tiene que ver con los cantores como Horacio Guarany o Facundo Cabral. Todo tiene que ver con esas horas muertas. Por último, hay una mezcla de todo. Aparece también Proust y hay una serie de reflexiones sobre la vida. Siempre me ha llamado la atención el tiempo muerto en el que la actividad se detiene para resolver algo; la gente se para a pensar. Como dicen en La Gomera, las horas muertas son las horas donde tienes que hacer lo más importante: pensar en ti y lo que tienes delante. De eso trata el poemario en general.

- ¿Cómo juega con las palabras para darles un sentido poético sin perder la claridad?

- El ritmo es esencial. La presidenta del jurado, una gran poeta, destaca que el ritmo es lo que lleva a la imagen: el ritmo y el sonido. Creo que soy un discípulo de Ezra Pound. He leído cosas de grandes seguidores y no lo entendía bien. Pero en Hispanoamérica sí que han aprendido la lección, como Enrique Lihn y otros poetas. La imagen que pongo no es gratuita. Hay mucha imagen, sí. Hay metáforas, pero no son literaturizadas sino producto de la observación directa. Estoy en la plaza de Gáldar y hablo de una serie de árboles que, a lo mejor, no están ahí. Estoy en esa plaza y también mi imaginación está. Como el magnóleo. No lo hay. Me llama la atención porque está polinizado por escarabajos. Da juego a la imaginación.

- En cuanto a lo social, ¿qué temas le preocupan?

- Esa parte se titula No se calla el cantor. Lo que me preocupa es el tema de la libertad. Es una palabra que han vaciado de significado. Libertad puede ser cualquier cosa. Yo, el sujeto lírico, tiene un pedazo de pan que repartir. Eso me conecta con eso. Un cantor - que puede ser tanto cantautor como poeta- no se calla. Nadie lo consigue, aunque lo maten. Esa voz quedará ahí en suspenso. Por cierto, la voz de Agustín Millares está ahí.

- ¿Cuándo empezó a escribir? ¿Qué le impulsó a hacerlo?

- Empecé a los 14 años, con las boberías que empieza uno a escribir a los 14 años y algunos siguen a los 40 con la misma boberías. Pero a los 20 años, en la Universidad de La Laguna, la cosa pasó a algo más serio. Ahí me encontré con un grupo de amigos, con la tertulia del Ateneo y con doña Olga Rivero Jordán, la que para mí es mi maestra, una gran poeta. De ahí nos pasamos a su casa. Allí leíamos nuestras cosas. Tuve la suerte de conocer a los poetas de ese momento. También tuve la suerte de que Andrés Sánchez Robayna fuera mi tutor. Vio mi poesía y todas las semanas me publicaba un poema en su página en Jornada Literaria. Aún no me atrevía a publicar, aunque tenía ya un cuerpo. Coincidí con Roberto Cabrera y, con Olga Luis Rivero, decidimos hacer una revista; Lamenstrua Alba. El título lo sacamos de la primera página de Crimen, de Agustín Espinosa. Luego aprobé las oposiciones. Me fui a Guía y sacaron dos números más de la revista. Estuve dando clases en Guía hasta ahora. Poco después, me llama Nicolás Melini, que tenía la revista Azul. Me pidió poemas para la revista y le mandé un poemario, Las metamorfosis. Me lo publicó entero en la revista. Luego conocí a Jorge Rodríguez Padrón y me puso por los aires. Me hizo una selección para revista Zurgai, de Bilbao. Hizo un número especial en 1991 sobre los 50 años de poesía en Canarias. Yo seguía escribiendo, pero esa parte, publicada en la revista, la publicó Roberto junto a algunos poemas bajo el título Esquina Paradise en la editorial El vigía en 2008. Por eso mi blog se llama así, porque fue mi primer libro, realmente.

- Empezó a publicar tarde, ¿tiene mucho material inédito?

- Muchísimo. No es porque haya encontrado obstáculos para publicar, sino porque no tengo prisa. Las cosas, cuando se publican, tienen que estar depuradas.

- ¿Su poesía ha cambiado mucho?

- Cada libro es un mundo y cuando se escribe ese mundo se queda ahí. Entonces, hay que cambiar el registro. Hay que ser otra persona. En el primero, Esquina Paradise, hay varias líneas que luego seguí. Hay una línea más críptica y otra más visual. El segundo libro, Caballo de la luz, ya tiende a lo sintético. Después, en Idea, me publicaron Symphonia. Es un libro juguetón, pero el juego no es gratuito. Hay construcción y deconstrucción. Es muy matemático y medido. Como si fuera una sinfonía de un bosque del terciario, de la laurisilva. Es una cosa extraña. Luego NACE me publicó cuatro libros Sísifo sol, Poética de Esther Hughes, Mis íntimas enemistades y el que está en imprenta, Fila cero. Por esas fechas, unos amigos de Brasil me preguntaron si tenía poesía traducida al portugués. Soy lector de portugués. Le mandé 14 poemas y a los dos meses me llegó una caja con 40 libros titulado No dejes que el acróbata. También tengo otro bilingüe traducido al rumano, una antología esencial mía. Y Ardentía se publicó en Mercurio, en la colección de Eugenio Padorno. De momento, ese es el último publicado.

- Si va cambiando en cada libro, ¿cómo se distingue su poesía?

- Me lo ha dicho Jorge Rodríguez Padrón. Yo tengo una marca de identidad que es, sobre todo, el ritmo y la manera de mirar y expresar lo que observo. Esa es mi voz. Lo que cambia es la forma de manifestarla. Eso lo aprendí de José María Millares Sall. Creo que es el poeta que más registros dominaba, no solo de Canarias sino de España y parte de Hispanoamérica. También lo hace Cecilia Domínguez. Ella me decía aquello de que el poeta que no escribe sonetos no es poeta. No lo creo tanto, pero también lo hice. Hay que practicar toda esa métrica. Eso te da después soltura.