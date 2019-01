Alrevés reedita ‘Solo los muertos’, de Alexis Ravelo

El año pasado, este sello de tirada nacional recuperó la primera entrega de la serie, titulada Tres funerales para Eladio Monroy.

A Solo los muertos le siguieron Los tipos duros no leen poesía y Morir despacio, que como todas las de esta saga se inscriben en el llamado hard boiled más clásico.

Solo los muertos arranca cuando Héctor Fuentes toma un vuelo hacia Gran Canaria y poco después desaparece. Para localizarlo, nadie mejor que Eladio Monroy, conocedor excepcional de las calles de Las Palmas de Gran Canaria. El exmarinero violento, sarcástico y sentimental vuelve a verse involucrado en un asunto que leviene grande. No es la primera vez. Pero tendrá que emplearse a fondo para que no sea la última.

Eladio Monroy no es policía ni detective. Ni siquiera periodista. Pensionista de la marina, complementasu mísero sueldo con encargos bajo cuerda. Tan sarcástico como sentimental, tan culto como maleducado, se enfrenta a cada problema con astucia, perplejidad y grandes dosis de mala baba. No es que le apetezca andar por ahí investigando a la gente y haciendo justicia. Lo único quequiere es ir echando días para atrás en la ciudad que lo vio nacer. Pero, irremediablemente, siempre acaba viéndose obligado a hacer cosas que nadie hará si no las hace él. Así es el personaje más popular del autor de novelas como La otra vida de NedBlackbird.