El universo literario de Juan Carlos de Sancho, desde Benín

Akonindji Kévin Azondjinmon, de 24 años, ha finalizado sus estudios de licenciatura en el Departamento de Filología Hispánica y Civilizaciones Afroamericanas (DPHCA) en la Universidad de Abomey-Calavi a la espera de defender su tesis sobre literatura. Así ve 'Isla Sombrero', de Juan Carlos de Sancho:

«Podemos afirmar que 'Isla Sombrero', libro publicado por el autor polifacético Juan Carlos De Sancho, es un pensamiento de aliento para todos lectores, filosófico.

Desde las primeras líneas del primer cuento del libro, podemos decir que la literatura abarca un sinfín de dominios. En el relato 'La Cuerda Floja', el autor piensa en un literato inestable y que en su anatomía se abastece de variadas fuentes: «Klauss buscaba la obra definitiva, pero sus palabras se habían transformado en un río revuelto y sin registro conocido…». En el relato 'El último lector' el autor canario nos ilustrará que: «un lector será siempre un lector «, es decir que uno permanece en lo que es sea lo que sea; y por eso, ya que hemos nacido, dejemos bonitas huellas. Por lo tanto, para tener experiencia y dominar algo, uno tiene que trabajar constantemente para llegar a serlo. Es eso que nos recomienda el autor en su cuento 'El bolígrafo autómata'. Como de costumbre en toda situación, es importante hacer una retrospección y valorar también los que anteriormente otros hicieron de una forma similar.

En pocas palabras, la 'Isla Sombrero' de Juan Carlos De Sancho se resume en: «Si alguien lo hizo ya yo también soy capaz, pero si nadie lo hubiera hecho aún lo haría sin ningún obstáculo si soy determinado».

Sobre 'Diccionario del Mono leído', apunta lo siguiente: «Un poeta es la persona que mediante la escritura o las palabras expresa emociones, sentimientos o sensaciones, es un visionario a través de lo onírico y de la realidad de su tiempo; su imaginación crea las cosas más completas entre más las imagina. A partir de esta definición de la poesía, el escritor Juan Carlos De Sancho nos lo ilustra a través de su libro 'Diccionario del Mono Leído'. Este libro nos permite decir que en realidad, tras cada palabra de un poeta, se esconde una idea especial, esencial. En el 'Diccionario del Mono leído', Juan Carlos De Sancho crea imágenes con las palabras como se crean imágenes en la mente».

El joven estudiante de Benín sigue con ' Fábulas improcedentes': «¿Cómo se instaló un día el caos en que vivimos? Hace unos años atrás los animales y los seres humanos vivían juntos, en armonía; los animales protegían a los humanos, era el paraíso. Pero el ser humano, rompió esta alianza con los animales y «ya no compartimos vida con los animales» y «ya no son modelo de casi nada» porque «pertenecen ahora a cadenas industriales de alimentación para los seres humanos», nos cuenta el autor.

En el libro las 'Fábulas Improcedentes', Juan Carlos De Sancho nos pone claro que, aunque los animales sean irracionales, desarrollaban antiguamente roles y aspectos significantes que servían y ayudaban a los seres humanos como modelos de conducta; había una moraleja detrás que se reflejaban en fábulas. Desde que se produjo este caos entre animales y humanos, se instaló una ignorancia total por parte de los seres humanos. Es en este sentido que Juan Carlos De Sancho nos afirmó que: «probablemente haya preguntas del presente que tengan su respuesta en un pasado remoto». La reflexión del autor es puramente filosófica y que obliga al lector a reflejarse o a interpretar libremente«.

Frente a la Universidad D´Abomey-Calavi de Benin aparecen, de izquierda a derecha, Akonindji Kevin Azondjinmon, Ombeline Françoise Gbésito Guilaine Zanou, Jean-Baptiste Hontonnou, e Israelle Abigaïl D. Avoce Hounkanrin. / c7

Concluye su análisis Akonindji Kévin Azondjinmon con 'El tren del infinito', del mismo autor: «'El tren del infinito' es un libro que nos lanza a una aventura infinita. Aquí, se trata del sueño que uno tiene que darse y que representará el objetivo o reto en el que tiene que enfocarse y revelarlo porque es este objetivo el que nos define y se convierte en una necesidad».

Por su parte, Jean-Baptiste Hontonnou, de 22 años, es estudiante en literatura hispánica, licenciatura en el Departamento de Filología Hispánica y Civilizaciones Afroamericanas (DPHCA) en la Universidad de Abomey-Calavi. Estudiante de intercambio Erasmus+ 2021-2022 en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Así ve 'Diccionario del Mono Leído': «Podríamos decir que 'Diccionario del Mono Leído', uno de los libros recientemente publicados por Juan Carlos de Sancho, es un libro maravillosamente genial y potente porque nos da a entender lo que antes no teníamos en cuenta. Es una colección de palabras bajo la forma de un diccionario que sale de lo ordinario. Es simplemente un diccionario inventado. Lo particular es que el autor nos hace viajar a un mundo imaginario y nos muestra así la manera de ver de los monos.

El lector debe prestar mucha atención al sentido de cada palabra. También se nota una parte cómica en las definiciones, pero a pesar de todo el Diccionario del Mono Leído se puede resumir como un libro irónico en que el autor se esconde detrás del mundo de los monos para explicarnos la cara asombrosa del universo en que vivimos. A través de las líneas de este libro leemos el deseo de Juan Carlos de Sancho de revelar al mundo una gran verdad que el universo oculta.

En sus frases cortas o breves, destaca la agudeza mental de la que el autor hace oficio. El autor inteligente nos ofrece una variada y contrastada lectura de la naturaleza y el tiempo en que vivimos. Nos da a entender que lo que pensamos de este mundo es totalmente contrario a lo que el humano piensa habitualmente y el mono pone en duda.

Ciertamente, el libro 'Diccionario del Mono Leído' es de una viva imaginación, una creación con ironía pero en su fondo dibuja el oscuro comportamiento de los seres humanos. Con un tono divertido, Juan Carlos de Sancho dice en general lo que piensa de la vida y del universo.

Si tomamos otros libros del autor, vemos que este tiene una particularidad: las palabras están elegidas según un contexto dado. A lo largo de este libro, su autor se inspira en los hechos de la vida y lo cotidiano. Todo eso para exprimir su posición tocante a lo que viven y experimentan los seres humanos y en sus definiciones imaginarias se podría destacar una manera de denunciar los vicios de la vida«, concluye.

Así ve 'El tren del infinito': «Es un libro maravillosamente agradable porque cuenta historias de aventuras. Nos hace bucear en una imaginación indiscutible y nos enseña muchas cosas sobre la vida. 'El tren del infinito' es una pequeña novela ilustrada en la que el autor narra sus aventuras en la vida y los problemas encontrados. Al comparar este libro a los demás del autor, vemos que Juan Carlos de Sancho tiene una manera propia de escribir para exponer sus dificultades y emociones. Tomando en cuenta su libro intitulado 'El diccionario del mono leído', cabe destacar que el autor los ha escrito utilizando el mismo estilo. Da su comprensión y sus comentarios sobre cada circunstancia de la vida con un estilo irónico y poético pero muy cerca de la realidad.

A lo largo de este libro, notamos que su autor relata sus vivencias como un viaje en tren. Ya el nombre del libro nos hace entender que el autor se ha introducido en una batalla sin resultados claros o sin fin seguro. Además, tocante a la forma de este libro, hace falta reconocer el magistral trabajo literario realizado por Juan Carlos mostrando el libro en dos lenguas: español - portugués. Esta edición bilingüe e ilustrada por el propio autor permitirá a todo el mundo leer y descubrir las mejores ideas escondidas en él. De otra parte, es necesario alentar el talento del autor para imaginar o innovar. A partir de esta calidad que el autor ofrece a sus lectores, podemos alimentar nuestra apertura de miras.

El coraje de continuar, la determinación, la perseverancia, son entre otros los términos puestos en relieve por el autor y que pueden llamar la atención de todos lectores que quieren salir adelante en su cotidiana existencia«.

Ombeline Françoise Gbèssito Guilaine Zaznou, de 22 años, es una estudiante en literatura hispánica licenciatura en el Departamento de Filología Hispánica y Civilizaciones Afroamericanas (DPHCA) en la Universidad de Abomey-Calavi.

Este es su razonamiento sobre 'El tren del infinito': «El libro de Juan Carlos De Sancho es de pura reflexión, nos permite viajar en el vacío pensando en un mundo alrededor. Este libro es algo rico. Desde el título, De Sancho nos deja avanzar por la imaginación y la reflexión.

A través de este libro, el escritor nos hace entender su relación con el mundo oscuro, su atractivo, su realidad con lo que es divino, sus creencias. Todo eso explicándonos claramente su universo. Nos desconcierta la sed de descubrir más cada vez que terminamos una parte. Nos lleva a otra visión de lo que sabíamos o creíamos saber. Tiene una forma limpia de hacernos saber lo que es invisible. Bajo cada palabra y oración esconde algo valioso, nos demuestra que no pertenecemos solo al mundo exterior sino a nosotros como orgullosos del mundo interior.

Necesariamente en este libro nos define que hemos de pensar muy libre, dejando abiertos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras ilusiones«.

Sobre 'Diccionario del Mono leído', apunta: «Muy creador este libro. Su título nos habla ya del contenido, lo que tenemos como conocimiento. En definitiva cada palabra de este libro tiene una definición similar a las de los seres humanos pero con sutiles diferencias. En su libro 'El tren del infinito' nos llevó a un mundo de imaginación y de reflexión. Nos dejó en un mundo a simple vista. Pero en este libro es todo lo contrario. Según el autor, usamos mal las palabras para expresarnos, una manera para Juan Carlos de revelarnos los verdaderos sentidos de estas palabras. Tienen un tronco común pero se usan en un contexto diferente. Nos quiere hacer descubrir las raíces fundamentales del verbo a través de las palabras explicativas de un mono letrado.

El escritor ve las palabras más allá de lo que vemos. Como lo dijo, «estas son mis palabras, mis monas palabras». Nosotros, seres humanos, hemos malgastado lo necesario y el autor se ve obligado a reaccionar para no perder más. Claro, eso es mi propia perspectiva. Es un autor curioso porque siempre nos da su visión personal del mundo y su sentido complejo. No falta nada para expresar su opinión. Una vez más, Juan Carlos De Sancho nos llevó a contemplar la realidad de otra manera. Muy rico es el libro. Vamos a adoptarlo«, expone.

De 'Fábulas improcentes', explica: «En libro anterior de Juan Carlos De Sancho nos encontramos con un escritor muy seguro de ello y que relaciona los hechos y las realidades de nuestro mundo. Ya desde su título, Juan Carlos nos deja claro cada línea escrita en este trabajo. Un libro que nos deja viajar en el mundo de las fábulas. No es solo un libro de imaginación sino un libro de reflexión y revelación. Sus escritos siempre fueron vividos en su mente. 'El tren del infinito', 'Diccionario del Mono Leído' son obras de pura reflexión y ficción como 'Fabulas improcedentes'. Sus ideas están formuladas y seguidas como lo ha expresado en este párrafo: «todo es vertiginoso, excesivamente rápido, no hay tiempo para cavilar la idea, de ahí el disparate en auge el despiste indocto mundial».

Su pensamiento narrativo es único: «fabular es una tarea que requiere grandes dosis de observación e ironía». Siempre, como suele hacer el autor isleño, nos ofrece múltiples lecturas. Por encima de todo es un autor tan curioso que nos da siempre su versión propia de lo que piensa; la aparición en este libro de personajes reales e irreales pertenecientes a un mundo, es simplemente hermoso. Mejor que lo hagamos siempre, parece decirnos, es decir dar nuestra versión propia de lo que pensamos.

Vamos a adoptarlo«, concluye sobre este volumen de Juan Carlos de Sancho.

Así ve 'Isla sombrero' este joven africano: «Por búsquedas, hemos notado que 'Isla sombrero' es uno de últimos libros publicado por Juan Carlos De Sancho y traducido al árabe. Es un libro lleno de potentes pensamientos e ideas. Un libro lleno de verbos y de imaginación. Se nota que el autor tomó un tiempo más largo para este libro. Eso sale en esta reflexión pura donde afirmó en una parte del libro que: «el arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras». Se siente en sus redacciones, sus reflexiones tan profundas. Sus anteriores libros 'El Diccionario del Mono Leído', 'El tren del infinito', 'Fábulas improcedentes', nos definen a un autor que estudia lo social, la naturaleza, la conciencia y lo propio de un ser humano.

Este autor suele llevarnos al mundo real e irreal a la vez y desde sus primeras páginas nos hace comprender que cada libro tiene su tiempo o no de publicación: «publicar es hacer público lo que escribes y además no es tan importante, llegarán otros tiempos mejores» y que ha utilizado para demostrarnos lo que se esconde detrás de la publicación de un libro.

Juan Carlos De Sancho es un autor que ama llevar a sus lectores a darse cuenta de lo real e irreal. Con sus frases explica todo e informa sobre lo que tenemos que saber del mundo real e irreal: «los caminos del exceso conducen al palacio de la sabiduría». Muy llenos sus relatos de verdad escondida nos quiere hacer comprender que no hay sitio para la duda en un exceso .Una vez más, nos presenta un libro lleno de secuencia narrativa, consecutiva. Muy excelente es el libro.

¡Vamos a adoptarlo!«, reitera.

Israelle Abigaïl D. Avoce Hounkanrin, de 23 años, es estudiante en tercer año de licenciatura en literatura hispánica en el Departamento de Filología Hispánica y Civilizaciones Afroamericanas (DPHCA) en la Universidad de Abomey-Calavi.

Su análisis sobre 'Fábulas improcedentes' es el siguiente: «En este libro de relatos Juan Carlos De Sancho trata historias reales de una forma a veces absurda y también fantástica; en ese sentido el autor ha intitulado su libro 'Fábulas improcedentes'. Sin embargo, través de la lectura, notamos que la mayoría de los cuentos son realidades, asuntos que ocurren en la vida en general. En la narración se tratan diversos temas en cada capítulo: el interés personal, la indiferencia entre personas, la naturaleza de los seres humanos, la falta de confianza, los entuertos en la sociedad, los filósofos que no saben ir al grano: «El resumidor y los siete filósofos». De manera breve, el autor nos ha podido contar lo que es realmente el laberinto de la vida, en un estilo simple y sin complicación. Personalmente me gusta cuando un escritor escribe y demuestra con dibujos el apoyo al texto. Obviamente son cosas que facilitan la comprensión y permiten al lector determinar rápidamente lo esencial».

Así sigue sobre 'Isla sombrero': «En su obra 'Isla sombrero, Cuentos y Descuentos' el autor Juan Carlos de Sancho ha desarrollado muchas ideas empleando un estilo humorístico De una forma sencilla nos ha hablado de algunos autores, escritores y lectores, la manera que los escritores deben escribir sus obras para no aburrir a los lectores en primer lugar. En otra parte vemos que hay la utilización del tiempo pasado, imperfecto y la utilización de algunas figuras de estilos que han dado una belleza a la narración, como ejemplo la personificación: «el cielo que hable, el dibujo también, etc.)». También utiliza la exageración, la acumulación, el hipérbaton, la interrogación, la alteración…De manera global, el autor sabe cómo divertir al lector a través de su estilo de narración. Por ejemplo algunas frases que hacen reír obviamente, la parte que más me hecho reír es «Tomasito» pág. 36. Me ha gustado este relato especialmente».

Sigue con dos volúmenes más de Juan Carlos de Sancho: «En su obra 'El tren del infinito' Juan Carlos de Sancho, a través de su narración, trata de los medios y las etapas que alguien puede emplear en su imaginación para poder vivir sus sueños como si fueran una realidad.

Si tomamos el título del cuento, este nos muestra que es un viaje imaginario. En realidad no hay un tren del infinito, es una metáfora con paradas y reflexiones del tren que somos y también ilustradas por el autor: es la manera de expresarse que tiene el tren.

En breves relatos el autor nos lleva a una dimensión elevada y optimista del ser humano. Podemos soñar, volar más alto; con la determinación y la confianza en nosotros mismos construimos nuestro infinito«, concluye.

Después de la lectura del 'Diccionario del Mono Leído' lo que he notado es que el autor ha desarrollado su imaginación en el mundo de los monos. Se ha puesto en sus cuerpos y probables pensamientos para darnos explicaciones sobre algunas palabras.

Naturalmente cada uno tiene su comprensión o explicación de una palabra aunque sea verdadero o falso, pero en su «especial diccionario» Juan Carlos de Sancho a través de su Mono Leído, muestra que una palabra pueda tener muchos más sentidos y significados de los que usualmente tienen. Es lo que he entendido después de la lectura.«, asegura la joven.