Rafael Hernández viaja del secreto de Galdós al peso de las heridas del pasado

El universo literario de Rafael Hernández Tristán (Las Palmas de Gran Canaria, 1947) salta de una novela en la que un joven periodista saca a la luz el gran secreto de juventud de Benito Pérez Galdós a una historia sobre el peso de las heridas del pasado en la vida de Antonio y Maite, cuyas vidas cogieron caminos distintos 15 años atrás.

El autor grancanario que vive en Madrid presenta el próximo 18 de abril, a partir de las 19.30 horas, en la Biblioteca Insular de la plaza de las Ranas, su nueva novela 'Como agua entre los dedos' (Punto Rojo), junto a José Luis Correa y Manuel Wood Wood.

Se trata de su segunda ficción tras 'La esfera oculta' (El ojo de Poe, 2020), en la que Mario Jiménez, un joven periodista que está empezando, recibe el encargo de indagar sobre la juventud del autor de 'Fortunata y Jacinta'.

'Como agua entre los dedos' se erige como «una reflexión sobre la época posterior a la muerte de Franco, con dos universitarios con ideas democráticas que discuten mucho y a la vez se quieren mucho», avanza el escritor.

La pareja formada por Antonio y Maite se mantuvo hasta que en un determinado momento se rompió. «Cuando se reencuentran se dan cuenta de que todo fue muy deprisa y que a veces no sabemos ni con qué quedarnos. El libro acaba convirtiéndose en una especie de novela negra», avanza sin desvelar más detalles.

El germen

Reconoce que se trata de un cambio de registro importante tras 'La esfera oculta', cuyo germen se encuentra en la lectura de 'Memorias de un desmemoriado' donde el propio Benito Pérez Galdós contaba su vida. «Al ver que omitía hablar de su infancia y su primera juventud se me encendió una lucecita. Empecé a leer cosas sobre sus primeros años y descubrí que era un portento, que siendo un adolescente ya escribía en el 'Omnibus' y sus columnas eran objeto de debate en Las Palmas de Gran Canaria», recuerda.

El manto con el autor de los 'Episodios Nacionales' cubrió su adolescencia en la isla tenía un claro objetivo: no dar a conocer su amor de juventud con su prima Sisita, hija de un hermano de su madre. «Era una joven muy moderna y a la madre de Galdós, que era muy ortodoxa, no le gustó nada. Los primos crecieron juntos, se hicieron inseparables y tuvieron una relación sentimental en la edad juvenil», apunta sobre la esfera oculta del responsable de 'Tormento' que dio lugar a esta novela y a su ensayo 'Galdós en la encrucijada'.

Optó por escribir una ficción por dos razones. «Soy un gran admirador de Galdós, lo he leído bastante, pero no soy un especialista en su figura ni en su obra. Tampoco soy un historiador», apunta, por lo que optó por escribir una trama que transcurre en el presente para desentrañar todo lo sucedido entre el joven Galdós y su prima. «Me llamó mucho la atención que el propio Galdós ya mayor no quisiera contar lo sucedido. Y también que tanto tiempo después sus biógrafos, tampoco, como si existiera un pacto de silencio. Me he encontrado con galdosianos que le restan importancia y dicen que solo fue una ñoñería», dice.

Esta relación aceleró la marcha de Galdós a Madrid. Para su prima, las consecuencias fueron tremendas. «La mandaron a Cuba para que se casara con un hacendado. Tenía 20 años cuando se fue de la isla y murió a los 28. Tuvo dos hijos con su marido, que era mucho mayor que ella. Uno de los hijos se le muere al año. La vuelven a casar tras enviudar con un pariente lejano, queda embarazada y muere en el parto», explica.