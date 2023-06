El parque de San Telmo acogerá una Feria del libro «de transición» y exclusiva para el sector

La 35ª edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará entre el 22 y el 25 de junio, será «de transición» y avanzará un anticipo de los profundos cambios que quiere implantar la Asociación de Libreros, que es quien la organiza.

«Va a salir, ya hemos comprado incluso algunos de los billetes de algunos de los escritores que van a venir. Ha sido complicado y anunciaremos toda la programación en unos días», apuntó este lunes Irene Pérez García, presidenta de la Asociación de Libreros de Las Palmas.

Así lo aseguró horas después de que Mercurio Editorial anunciara que «no acudirá a las firmas oficiales» previstas en esta 35ª edición «ante la incertidumbre en el calendario y la no confirmación en tiempo y forma de las firmas programadas». Así, continuaba el comunicado de este sello editorial isleño, «nuestras autoras y autores solo acudirán a las firmas programadas en las casetas de las librerías presentes en la feria».

Irene Pérez García reconoció estar sorprendida por este anuncio de Mercurio Editorial. «No quiero entrar en ningún tipo de polémica. Lo hablaremos internamente con ellos», dijo ante las preguntas de este periódico.

Nuevo equipo organizador

«La Feria ha experimentado un cambio en el equipo organizativo, que cuenta con cuatro mujeres como programadoras. A la empresa que la llevaba se le comunicó que no seguiría. Una vez elegida como presidenta quise introducir cambios el año pasado y no fueron posibles o factibles. No hubo compatibilidad con la empresa organizadora y optamos por una nueva, que es muy competente», explicó Pérez García.

Reconoce que el camino transitado para desarrollar la entrega de final de mes «ha sido complicado», ya que se han encontrado con «muchos palos en las ruedas» sobre los que prefiere no dar detalles. «Mucha gente no sabe lo que ha habido detrás para sacarla adelante, ni siquiera los libreros. Pero lo importante es que se celebrará, por eso ya hemos comprado los billetes de muchos de los autores que vendrán. Toda la programación esperamos darla a conocer el viernes. Los problemas que hemos tenido que solucionar han impedido que lo hagamos antes, como queríamos. Otros años no se ha anunciado apenas dos semanas antes de que se celebrase», defiende.

Asegura que la reciente campaña electoral ha sido también un inconveniente, ya que la paralización «burocrática» en las administraciones que apoyan la Feria del Libro de la capital grancanaria ha sido casi total durante más de dos semanas. Captar patrocinios privados tampoco ha resultado sencillo, pero subraya: «Tenemos algunos».

Dignificar a los autores canarios

Irene Pérez García destaca que «los autores canarios son la base de la Feria». «Las dos carpas para actividades adultas llevan los nombres de Dolores Campos-Herrero y Alexis Ravelo. Este año homenajeamos al segundo, con unas actividades desarrolladas con el apoyo de su entorno cercano y de su pareja», avanza.

«Queremos dignificar a los autores canarios y por eso los vamos a tratar igual que a los que vienen de la península. Este año compramos los billetes a los que vienen de otras islas, mientras que antes se tenían que buscar la vida para venir. También vamos a darles a todos la misma publicidad desde la organización», explica la presidenta de la Asociación de Libreros.

Solo libros y puestos para el sector

Otra novedad que avanza es que «en la Feria solo se podrán vender libros y a un precio fijo, como establece la Ley». «Contamos con un reglamento firme que especifica quién puede participar y quién no. En los expositores solo podrán estar las librerías y las editoriales y solo se podrán vender libros o complementos de lectura, no otras cosas. Podrán estar también aquellas entidades públicas que tengan departamentos de ediciones», puntualiza.