Marto Pariente: «Con dos pinceladas se logra que los personajes sean tan tuyos como del lector»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de mayo 2024, 02:00

Marto Pariente (Madrid, 1980) subraya la capacidad que tiene la literatura para que cada lector se haga una idea propia a partir de los personajes de sus novelas. «Trabajo con un par de pinceladas para presentarlos al lector, pero después se van presentando ellos mismos por lo que hacen, dicen o piensan. Con esas pinceladas se logra que los personajes sean tanto de los lectores como míos. Puedo tener una idea preconcebida en la cabeza, pero es difícil que esa idea después coincida con la de los lectores. Es muy bonito ver que ese viaje final sea más del lector que mío», apunta el escritor que este miércoles, a partir de las 19.00 horas, presenta su nueva novela, 'Hierro viejo' (Siruela), en la carpa Alexis Ravelo de la 36ª edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.

'Hierro viejo' es bastante coral, pero hay dos personajes que destacan sobre el resto. Por un lado está Coveiro, el sepulturero de Balanegra que arrastra un pasado repleto de cadáveres que pasaron al otro mundo gracias a su violencia. Y por otro, Rubí de Miguel, una empresaria que organiza el sepelio del mayor de sus hijos, lo que acaba despertando de forma involuntaria la bestia que lleva dentro Coveiro.

Marto Pariente ironiza sobre el origen de este volumen. «En esta vida hay que tener un plan, aunque sea malo. El mío malo era crear un western crepuscular, en plan última cabalgada, y traerlo a los códigos a la novela negra actual. Creo que cristalizó bastante bien», apunta el escritor que lleva años afincado en Guadalajara.

Su personaje Coveiro arrastra una mochila vital muy compleja y dura. «Esa mochila de recuerdos, en este caso está repleta de fantasmas y muertos que están guardados en el armario, pero que siempre nos acompañan. Pero es verdad que hay ciertos pecados que somos capaces de redimir y otros, como los de Coveiro, que no. La historia que narra la novela no busca redimirle, porque es imposible. Pero buscaba darle una vuelta de tuerca y ante la guerra perdida de su redención, que pudiera dar la batalla por un buen fin, por algo loable como es su sobrino», alude a otro de los personajes clave de esta trama.

Al menos, comprenderle

Tiene claro que, debido a sus andanzas en el pasado y que van aflorando a medida que avanza la narración de 'Hierro viejo', al lector le resultará muy complicado «empatizar» con este sicario que está en el ocaso de su vida. «Es muy difícil, tal y como tenía pergeñado al personaje, que la gente empatizara con él. Ya que está en una etapa decadente, busqué trabajar con la ambigüedad, con la gama de grises. Ha sido un tipo muy malo, al que es imposible que la gente termine perdonándole, pero sí comprendiéndole un poco en esta última aventura de su vida», apunta Pariente.

Mientras se lee 'Hierro viejo', cada lector se hará su propia composición de lugar sobre Rubí de Miguel, la todopoderosa dueña de la empresa cárnica más importante del país. «No tenía en mente a nadie real mientras escribía el personaje. Lo que sí trabajé mucho es que fuera la matriarca de un clan familiar y que fuera muy peligrosa, tanto o más que un hombre», puntualiza.

La impunidad con la que suelen ejercer este tipo de ricachones es otro de los aspectos fundamentales de su novela. «Es increíble cómo intentan borrar las huellas de lo que hacen y también me fascina las cosas que hacen con una total impunidad, porque piensan que nunca les va a pasar nada. Tienen la idea de que si no sale bien, pueden eliminar todo el rastro. Y trabajarlo en una novela negra me ha dado mucho juego», comenta.

Desde su segunda novela, Marto Pariente tiene claro cómo abordar a los lectores. «Los trato como adultos, les doy la información precisa para que la lectura sea ágil y dinámica. Hablo mucho con los lectores y a veces me suelen decir que han leído el libro en dos días. Eso es un halago, porque significa que todo está concentrado, preciso y conciso. Para que se lea todo muy claro, detrás hay muchísimo trabajo. Además, si la lectura se les ha hecho corta es que se lo han pasado muy bien mientras leían», defiende por teléfono quien, reconoce, que escribe «muy lento» y con sumo cuidado. «Para una o dos páginas, a lo mejor empleo uno o dos días. En mi novela 'La cordura del idiota', en un capítulo narraba el abuso sexual a una menor. Mi afán era que se entienda sin mostrar nada. Para ese capítulo, de una o dos páginas en el libro, me tiré una semana entera de escritura», pone como ejemplo.

El mapa de la India que le sugirió Alexis Ravelo

Marto Pariente está muy ilusionado por presentar 'Hierro viejo' en la feria del libro de la capital grancanaria, en la primera jornada de esta 36ª edición y encima en la carpa Alexis Ravelo, como homenaje al escritor grancanario fallecido el pasado año.

«Éramos amiguetes. Me dolió mucho, mucho, mucho su pérdida. Es uno de esos golpes que te da la vida y no te los esperas», reconoce con pesar. «No solo presentarla en su carpa me hace mucha ilusión. Cuando me llamó la editorial Siruela para publicar 'Hierro viejo' -yo vengo de Espasa, de Planeta- no me lo pensé. Nada más grande que publicar en la misma editorial de Alexis Ravelo y de Domingo Villar, dos de mis referentes», añade.

Marto Pariente desvela el guiño que incluye 'Hierro viejo' como tributo al autor de 'La estrategia del pequinés'. «Hay un capítulo que se titula 'El mapa de la India', que es un homenaje velado a Alexis Ravelo. Hay gente que te da consejos y los recibes como una información muy preciada, aunque ellos no se den cuenta. En una charla con Alexis me dijo que era muy importante el mapa de la India. Consiste en un capítulo o dos, si la novela es muy larga, que el escritor tiene que introducir, sí o sí, para que el lector no se pierda. Tienes que buscar el momento adecuado, para no parar el ritmo de la narración. En ese capítulo tiene que figurar el mapa de la India para que la gente no se pierda en la expedición de la lectura de la novela», explica.

Su novela 'La cordura del idiota', además de ser premiada con los premios Novelpol 2020 y el Cartagena Negra de ese mismo año, ha sido incluida en su serie negra por la prestigiosa editorial francesa Gallimard, junto con 'Las horas crueles' (2022) y próximamente 'Hierro viejo'.

El escritor ya trabaja en su próxima novela, que en esta ocasión ambientará en la zona de las parameras, al norte de la provincia de Guadalajara.