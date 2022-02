Mariví Gallardo estudia las expresiones relativas al símbolo fálico

La creadora visual grancanaria Mariví Gallardo presenta en la Biblioteca Insular el jueves 10 de febrero, a las 19.00 horas, su libro-ensayo titulado 'Falocracia y sociedad. Una visión multidisciplinar desde la observación de lo cotidiano', en el que la autora, desde una perspectiva artístico-científico-experimental, explora e indaga en las manifestaciones expresivas relativas a la corporalidad masculina y concretamente aquellas referidas al símbolo fálico.

Gallardo (Gran Canaria, 1960) estará acompañada en su presentación por el pedagogo Javier López Hernández, dinamizador de colectivos de Masculinidades Disidentes.

Mediante diferentes disciplinas como el arte-fotografía, arquitectura, urbanismo, filosofía, psicología, psicoanálisis, antropología, feminismo o comunicación visual y semiótica, Mariví Gallardo indaga en este trabajo publicado por la editorial madrileña El Garaje en las manifestaciones expresivas relativas a la corporalidad masculina y la simbología fálica, analizando y profundizando en la persistencia cultural de dichos gráficos, tanto en la fenomenología como en el hecho, su significado y su implicación social desde una perspectiva de género. El análisis y el argumentario recogido en el volumen lo realizan diferentes profesionales desde cada una de sus disciplinas de estudio y conocimiento, entre los que figuran las arquitectas Elena Lacruz y Noemí Tejera, los psicólogos Sara Blasco e Iñaki Mediavilla, la socióloga y antropóloga Lucía González y Javier López, especialista en masculinidades.

Las más de un centenar de fotografías a todo color contenidas en el libro dan pie a Gallardo a explorar e indagar en las manifestaciones expresivas relativas a la corporalidad masculina y, más concretamente, a las referidas al símbolo fálico. Según señala Mariví Gallardo, «los diferentes escenarios cotidianos enmarcan una práctica expresiva normalizada y generalizada en los espacios públicos y privados de las ciudades: los graffitis fálicos. ¿Qué sentido tienen en el presente y el porqué de su persistencia en todo tipo de espacios antropizados?».

En este ensayo se analizan las expresiones de lo fálico, desde una perspectiva de género, como uno de los aspectos del sistema patriarcal y su androcentrismo. «¿Cómo se reflejan determinados sistemas ideológicos en las manifestaciones individuales, los modos de hacer, pensar y relacionarse de los sujetos en la sociedad? ¿Cómo afectan esas macro-ideologías en el día a día de las personas?», se cuestiona la creadora, que trabaja sobre todo lo que le plantea curiosidad o interés, en un continuum, donde se van creando híbridos y abriendo nuevos espacios de investigación.

Con motivaciones en cuestiones sociales como el género, los constructos sociales, las normalizaciones, modelos económicos y su trascendencia y reflejo en la cotidianeidad del día a día, el trabajo de Mariví Gallardo está vinculado a la realidad y a la problemática social, con diferentes aproximaciones.

Atendiendo a su posición de artista, sin prejuicio transita por diferentes disciplinas artísticas como el dibujo, la fotografía, el video. Considera el arte como ámbito de construcción experimental de la vida cotidiana que puede desarrollarse permanentemente. Utiliza la cotidianeidad y sus espacios como campo de observación. Los instantes de la vida diaria le permiten apropiarse de objetos, gestos, rutinas, etc. que subvierte modificando su status (privado-íntimo/ público-visible), dotándolos de nuevas referencias y significados en torno a la idea de «Lo privado es público» y «Lo público implica a lo privado».

Estima que la creación artística es un medio para contraponer aspectos y problemáticas de la realidad (estereotipos, constructos sociales, roles asignados, etc.), que crean estrechez de miras, fijación de ideas y fanatismos. «La experiencia artística, mediante sus procesos creativos y de investigación, me permite desnudar convencionalismos, deconstruir, evidenciar y plasmar que las creencias sociales e individuales y los «patrones establecidos» tienen un carácter mutable cuando se analizan e indaga en ellos», señala Gallardo.

«En un juego, en el sentido propuesto por la teoría situacionista, entrelazo con soltura lo público y lo privado, cuestionando no solo los límites físicos sino también los psicológicos y los afectivos. Mi método de trabajo y propuestas creativas evidencia cómo la cotidianeidad se puede convertir en sublevación», concluye la artista.

Artista visual

Mariví Gallardo Castro (Gran Canaria, 1960) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. La artista visual ejerció la docencia en el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño, actividad que concilió con la producción artística de 1984 a 2011. Posteriormente desarrolló su actividad artística en diferentes ámbitos como el dibujo, el grabado calcográfico o la videocreación. Sus últimos proyectos individuales y colectivos son 'Periferias, el baile de los que sobran', que se exhibió en el Museo Nahim Isaías de Guayaquil en 2021; 'En medio de su orgullo' (2018) o '¿Bandera es Femenino?' (2017). Además, la creadora ha publicado anteriormente otro libro, '¿Pensar?, 11+2 Imágenes', con ediciones El Garaje, la misma editorial madrileña que publica 'Falocracia y sociedad. Una visión multidisciplinar desde la observación de lo cotidiano'.

En cuanto a proyectos editoriales Gallardo ha desarrollado o participado, entre otros 'Take me somewhere nice', un fotolibro de autoedición incluido en el proyecto expositivo 'Tránsitos', en 2018; 'Velada por la lluvia', también fotolibro editado en 2014 vinculado al proyecto del mismo nombre; 'Ciudad de tres mares. Una visión en defensa del litoral y el frente marítimo de Las Palmas de Gran Canaria', con textos y documentación fotográfica de Mariví Gallardo y edición de Iván Darias y Antonio Gómez para el Cabildo Gran Canaria (2006).