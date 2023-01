«Me interesa el desgarro emocional como materia prima literaria»

La escritora Cristina Campos estuvo el pasado jueves por tercera vez en Gran Canaria, gracias al ciclo #NoSoloLibros que se desarrolla en la Biblioteca Pública del Estado. Lo hizo para presentar su novela 'Historias de mujeres casadas', con la que logró ser finalista del Premio Planeta 2022, que se adjudicó Luz Gabás, que también presentó junto a ella su volumen triunfador. Campos visitó la isla con anterioridad por dos rodajes, el primero fue 'Rec 4', la cinta de terror que dirigió su pareja, Jaume Balagueró. La segunda fue con motivo del rodaje de la adaptación de su novela, 'Pan de limón con semillas de amapola', en Guía, bajo la dirección del andaluz Benito Zambrano.

-¿Qué le inspiró esta novela protagonizada por Gabriela junto a sus compañeras de trabajo Silvia y Cósima? ¿Sale la idea de su propio entorno?

-¿Por qué buscar fuera de mí cuando amigas muy cercanas, pasados los 45, viven historias de separaciones, amor y desamor? Lo que me interesa mucho es el desgarro emocional. Siempre digo que el amor es la materia prima literaria, pero voy a corregir y decir que es el desamor. Una amiga mía se estaba enamorando de su amante y me lo estaba contando con lágrimas en los ojos, no desde la euforia. Ahí empezó todo.

-¿Le dio muchas vueltas a la historia o tuvo claro desde un principio el desarrollo de 'Historia de mujeres casadas'?

-Hago un guion muy cerrado, como los de las películas o series de televisión. La literatura viene después. Primero tengo la estructura y después el embellecimiento del lenguaje.

-¿Cómo define la novela?

-Como una novela intimista, contemporánea que roza la novela erótica pero no es novela erótica. Es una novela intimista que aborda la intimidad femenina.

-La novela aborda el deseo, un sentimiento que por la educación tradicional que los de mediana edad en adelante hemos tenido parece que siempre tenemos que tener atado en corto e incluso reprimirlo...

-La pasión y el deseo son incontrolables. Son peligrosos. Desear, deseas. No se puede controlar y esa pérdida de control de uno mismo me interesa mucho como narradora. Me atrae profundizar en la pérdida de control del ser humano por sus sentimientos. Es lo que le pasa al personaje de Gabriela. Pierde el control de su vida.

-Dejarse llevar a veces es lo mejor pero, sobre todo a nivel social, puede ser devastador.

-Claro. Si Gabriela no hubiese dado ese paso, igual a los 80 años estaría pensándolo. Igual le ha valido la pena haberlo vivido, aunque doliera. Fue valiente al tomar esa decisión. Se dijo: ¿en qué me quedo, en la serenidad de la vida cotidiana o juego? Eso sí, el juego del deseo es peligroso.

-¿Comparte la idea de que su novela hace reflexionar a los lectores sobre todas esas convenciones que nos frenan?

-Estoy encontrando mucha empatía en los lectores. ¿A qué hombre casado no se le ha cruzado alguien interesante por la vida? Y al revés. Los hombres y las mujeres interesantes no dejan de existir porque te hayas casado. Lo que pasa es que no los miras igual. No tienes interés por ellos hasta que sucede. Muchas lectoras, sobre todo, se me están acercando y me dicen que esta es su propia historia.

-¿Podemos hablar también de un libro que retrata cómo a nivel social la infidelidad masculina se ve de una manera diferente a la infidelidad femenina?

-La novela juega constantemente con la diferencia entre ambas. La capacidad del hombre de llevar una doble vida. Me lo han contado amigos. Juegan con la incapacidad de la mujer de separar el sexo del sentimiento. Sin embargo, los hombres sí lo pueden hacer.

-¿Por qué sucede eso?

-Por la incapacidad que tenemos las mujeres de separar el sexo del sentimiento. Es una putada. Me gustaría poder hacerlo, porque disfrutaríamos mucho más del sexo. Creo que es una condición de la mujer.

-¿Le resultó complicado escribir las escenas más eróticas de la novela? ¿Se tuvo que frenar o fue un proceso natural?

-Fue muy divertido. Me apoyé mucho en la novela erótica de Megan Maxwell. Leo novela erótica pero la paso a la verdad. Tengo la misma vocación que ese tipo de autoras de excitar, pero desde la verdad. Soy muy lectora de ese género.

-¿Le dio muchas vueltas al libro, el proceso de escritura fue complejo con muchas variaciones y podas?

-Sí, claro. Fueron tres años de mi vida encerrada en su escritura. Escribir es un proceso muy solitario. Escribo muy rápido, pero reescribo muy despacio. Viví durante todo ese tiempo entre la esquizofrenia de mis personajes y mi vida.

-¿El primer borrador era muy diferente al volumen que ha llegado a las librerías?

-No, era clavado. Escribo con una escaleta muy cerrada. Me lo pienso muchísimo antes de empezar a escribir. Me resulta más sencillo. Conozco a otros autores que no funcionan así. Mi mente es tan loca y creativa que si no lo tengo cerrado, se me escapa todo.

-¿Podría adaptarse al cine 'Historia de mujeres casadas'?

-Sí. Hay varias productoras y plataformas interesadas. Pero bueno... quiero encontrar el productor y la directora que lo trate con la sensibilidad que me gustaría. Que lo trate con la verdad y no vaya en busca del morbo. Que traten el sexo así. Requiere una elección pausada.

-¿Tiene claro que la película la tendría que dirigir una mujer?

-Sí. No lo va a dirigir ningún hombre. Ponlo en grande. Lo dije también en mi primera novela, pero era novata... Ahora quiero que sea una mujer.

-¿Se quedó satisfecha con la adaptación cinematográfica de 'Pan de limón con semillas de amapola' que dirigió Benito Zambrano?

-Es una película preciosa, pero no es mi novela. A muchos lectores les encantó y repito, me pareció una película preciosa, pero no es mi novela. ¿Qué hubiera pasado si la hubiese dirigido una mujer? Eran cuatro mujeres protagonistas dirigidas por un hombre y a mí eso me cuesta.

-¿Trabaja ya en una nueva novela?

-Sí y ponlo por favor. Busco un coescritor para 'Historias de hombres casados'. Quiero coescribirla. A ver si me llaman. Me divierte mucho coescribir. Me parece muy atractivo lo que hacen los guionistas que firman como Carmen Mola, que ganaron el Planeta el año pasado. ¡A ver si después de esta entrevista alguno de ellos me llama para coescribir conmigo! ¡Ojalá!