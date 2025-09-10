Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Laura Pausini actuará por primera vez en Tenerife

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:45

La artista italiana más internacional, Laura Pausini, regresa a los escenarios con una de las giras más esperadas del próximo año: YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027.

La cita en Canarias será el 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona (Tenerife), en lo que promete ser una noche histórica: será la primera vez que Pausini actúe en directo en Tenerife. La isla, conocida por sus paisajes únicos y su hospitalidad, servirá de escenario perfecto para este gran evento.

La gira mundial, la undécima en la carrera de la artista, arranca por primera vez en España y visitará ciudades como Pamplona, Barcelona, Valencia y Madrid, antes de continuar por Latinoamérica, Estados Unidos, Italia y el resto de Europa.

«Comenzar la gira en España es para mí un regalo y una decisión muy personal. Es un país que forma parte de mi historia desde el inicio. Hay canciones que te adoptan, igual que hay países que te abrazan, y España me ha dado siempre ese abrazo», declara Laura Pausini.

En su concierto en Tenerife, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus grandes éxitos junto con las nuevas canciones de su próximo álbum YO CANTO 2, continuación del icónico Yo Canto (2006). Este nuevo trabajo incluirá homenajes a grandes clásicos italianos y latinoamericanos, reafirmando la esencia interpretativa que ha convertido a Pausini en una de las voces más queridas del mundo.

Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs, un Globo de Oro y nominaciones al Óscar y al Emmy, Laura Pausini es la artista italiana más escuchada a nivel internacional y una de las figuras más influyentes de la música global.

Entradas

Las entradas para el concierto de Tenerife saldrán a la venta próximamente.

Se informará de los canales oficiales de las promotoras de este concierto: @LatitudCanarias y @_newevent

Datos del concierto en Tenerife

Lugar: Estadio Antonio Domínguez, Arona (Tenerife)

Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2026

Para Canarias, el concierto del YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 en Tenerife está producido por Friends & Partners, con la colaboración de las promotoras locales New Event y Latitud Canarias.

Este concierto es gracias a la colaboración de: Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Arona, Fred Olsen y Archipiélago Renting.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  3. 3 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  4. 4 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
  5. 5 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  6. 6 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  7. 7 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  8. 8 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  10. 10 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Laura Pausini actuará por primera vez en Tenerife

Laura Pausini actuará por primera vez en Tenerife