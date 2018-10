Julio Iglesias demuestra en Moscú que aún brilla en el escenario

Iglesias, que acaba de cumplir 75 años y al que no se le notaron sus problemas de espalda durante las dos horas que duró el concierto en Moscú, admitió ante cerca de 6.000 espectadores que "no sabía si podía hacerlo de nuevo".

En cuatro idiomas

Julio Iglesias, que en medio siglo de trabajo artístico cuenta con 82 álbumes en 12 idiomas y ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, cantó en Moscú en español, francés, inglés e italiano.

El artista arrancó a los fans su primer gran aplauso de la noche con Mammy Blue.

Crazy fue otra de las canciones que más entusiasmo despertó entre el elegante público moscovita, que se emocionó además con el arte del saxofonista de la banda de Iglesias y con la magnífica pareja que bailó tango.

Échame a mí la culpa, Me olvidé de vivir, Moralito, Careless Whisper, El Bacalao, Manuela y Me va, me va formaron parte del repertorio de Julio Iglesias en el Palacio Estatal del Kremlin, así como "La carretera".

Fue esta última canción que sirvió al cantante español para recordar que lleva desde 1973 ó 1974 viniendo a Rusia, donde ha ofrecido conciertos en "todos los lugares" del país, desde la capital a San Petersburgo y Ekaterimburgo.