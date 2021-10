Jorge Fonte novela la historia de amor entre Jerónimo de Grimón y sor Úrsula de San Pedro

«El lenguaje que utilizo es arriesgado, pero no concebía la novela de otra forma»

Jorge Fonte transporta al lector hasta el siglo XVII mediante la trágica historia de los dos amantes que protagonizan la novela 'Llevadme a ver el mar'. También lo hace mediante el lenguaje que emplea, muy cercano al que se utilizaba en aquella época.

«El lenguaje es arriesgado, pero no concebía la novela de otra forma. Creo que la historia tenía que ser contada con un lenguaje parecido al de la época. Lo pude haber limitado a los diálogos, pero el estilo me gustaba, tenía un ritmo y una musicalidad muy artísticas y las palabras fluían solas. La novela la testé muchas veces. Tenía miedo y antes de publicarla la dejé en manos de unas veinte personas y a la mayoría les gustó. Me dijeron que no se atascaban con el lenguaje mientras leían y que el tempo les ayudaba a entrar y vivir un hecho histórico como el que les cuento», confiesa el autor tinerfeño.

Antes y durante la escritura, reconoce, leyó novelas de la época, vio series y películas que transcurrían en aquellos tiempos y buscó muchas palabras «en diccionarios antiguos».

«Es mi segunda novela y decidí dejar el ensayo porque estaba un poco quemado de tanto ensayo. Publiqué 20 libros de cine en 22 años. Salían por sí solos, casi de forma rutinaria. La novela me permite cambiar de registro. La primera fue de aventuras, transcurrió en El Hierro, a lo loco y con mucho ritmo. Tengo una tercera terminada, sobre la represión franquista también en la isla de El Hierro, y una cuarta muy avanzada. Escribo todos los días y soy compulsivo, porque lo disfruto mucho», explica.

Confía en que si algo bueno saldrá de esta pandemia de la covid-19 es un mayor número de lectores habituales. «El no poder salir tanto te obliga a hacer más cosas en casa y a muchos, hasta ver series en Netflix les acaba cansando», apunta entre risas el autor de la recién editada 'Llevadme a ver el mar'.