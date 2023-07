Los impagos de la capitalina Sociedad de Promoción tensionan de nuevo al sector cultural

Los pagos que, a cuentagotas se activaron durante la precampaña, la campaña electoral del 28M y en junio, se han frenado en las últimas semanas. Las alarmas se han disparado de nuevo en el seno de un sector cultural al que la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le debe facturas por espectáculos y ejercicios contratados y desarrollados este año, en 2022 y algunas fuentes aseguran que incluso en años anteriores.

Desde la corporación municipal responden que este frenazo al pago de las deudas se debe «a que se está llevando a cabo el cambio de escrituras y firmas con los bancos» por parte de la nueva corporación que lidera la alcaldesa socialista Carolina Darias. «Esto es un proceso habitual que se repite cada cuatro años cuando cambia el grupo de gobierno y de ahí que los pagos se hayan ralentizado, pero una vez culmine este trámite todo volverá a su cauce», añaden desde el Ayuntamiento.

Las fuentes consultadas por este periódico en el sector cultural, que prefieren mantener su anonimato, reconocen que se encuentran «al límite». Sobre todo, aquellas empresas y artistas «que seguimos sin que nos paguen, ni siquiera una parte mínima de todo lo que nos deben desde el año pasado, porque en esos pagos parciales de hace unos meses nosotros no entramos», apunta uno de los consultados.

«Entiendo que el nuevo grupo de gobierno ha heredado esta situación, pero lo que es increíble es cómo nos han tratado todo este tiempo. Para muchos espectáculos que nos contrataron pedimos créditos para pagar a los artistas, los técnicos y todos los que participaban en el montaje. Y después el Ayuntamiento no nos paga por lo que nos contrataron. Encima, llamas y llamas por teléfono a pedir una explicación y para reclamar el dinero que te corresponde y no te cogen el teléfono ni te responden a los correos electrónicos en la Sociedad de Promoción. Así, durante más de un año y hasta hoy», apuntó uno de los empresarios del sector consultado el pasado viernes.

«Han jugado con nosotros. Les hemos resuelto la programación con nuestro esfuerzo durante los últimos dos años y después no nos pagan. Es increíble que tengamos que mendigar para que nos paguen», apunta otro profesional del sector que reconoce estar «indignado».

'Cosas grandes', que hay dinero

Uno de los promotores que, «por suerte», reconoce, apenas trabajó con la Sociedad de Promoción en la pasada legislatura, rememora una reunión cuanto menos llamativa. «Fui a ofrecerles la posibilidad de traer a varios artistas para unos conciertos. Me fui de aquella reunión, no te voy a decir con quiénes, con la sensación de que había hecho el 'panoli'. Eran conciertos para finales de 2021 y 2022 y como aún estábamos con las restricciones de la pandemia, les ofrecí cosas asequibles, con cachés bastante asumibles, entendiendo que la situación era la que era. Se rieron, porque su respuesta es que había dinero y que querían programar 'cosas más grandes'. ¡Pues mira lo que ha pasado!», explica con una mezcla de pesar y alivio.

Otro de los empresarios canarios del sector cultural que habla a cambio de que no se le identifique, apunta un detalle importante. «El daño que le han hecho a la ciudad en la península es tremendo. Todo el mundo ya sabe que es un Ayuntamiento que no paga y nadie quiere venir, salvo que el promotor local les adelante todo el dinero antes de viajar. Es 'vox populi' en todo el sector musical y escénico nacional que con el Ayuntamiento de esta ciudad es mejor no trabajar directamente. Si quien programa es el Cabildo o el Gobierno de Canarias, no hay ningún problema, todos saben que responden con los pagos», subraya.

Mayo fue clave

Los impagos de la Sociedad de Promoción, que gestiona gran parte de la actividad cultural del Ayuntamiento, comenzaron a tener nombre y apellidos para la opinión pública a comienzos del pasado mes de mayo. El día 8 este periódico informó de que la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino cerraba porque la Sociedad de Promoción no le pagaba a la empresa que le dotaba de personal para las taquillas y las azafatas. Se solventó un par de días después cuando esta entidad municipal contrató a otra empresa para esos mismos servicios.

El 11 de mayo, también en CANARIAS7 se informó de que la Fundación Francis Naranjo cerraba definitivamente sus puertas en la Avenida Primero de Mayo, cómo no, por los impagos de la misma institución. Su deuda fue liquidada dos días después, pero Francis Naranjo ya había advertido que ni con esas mantenía abierta la sede, ya que tenía que renovar el contrato de alquiler del espacio y no se fiaba del Ayuntamiento.

Con las elecciones municipales, insulares y regionales a un paso, aquellos acontecimientos no sentaron nada bien en el seno del Partido Socialista Canario. Hasta tal punto que Ángel Víctor Torres, por entonces presidente del Gobierno de Canarias, según las fuentes consultadas, pidió directamente a Augusto Hidalgo que interviniera para activar los pagos. Incluso, un grupo de profesionales que tenían programados sus espectáculos esos días amagaron con plantarse, pero la promesa municipal de que se empezaría a pagar algunas facturas esos mismos días, como así sucedió, los frenó.

¿Y tras el verano?

Ahora, de manera temporal dice el Ayuntamiento, se ha vuelto a la casilla de salida con los impagos. Y las dudas sobrevuelan al sector para lo que resta de año. «No estoy dispuesto a poner en peligro ni mi empresa ni los ahorros de toda la vida sin que antes me paguen todo lo que me deben. Lo normal es que haya una programación de guerra de septiembre en adelante, de bajo perfil hasta que se pongan al día. Y aunque me paguen, yo por lo menos no me arriesgo a contratar con ellos nada grande. Y mira que entiendo que quienes están ahora al frente no han generado este caos», señala un veterano profesional del sector.

Tradicionalmente, tras el parón de agosto, el Ayuntamiento reactivaba las actividades en el parque Doramas, el palacete Rodríguez Quegles, el espacio Miller y daba continuidad a programas como Cultura en Acción, que también se paró hace meses, por supuesto, por los impagos de la Sociedad de Promoción. Además, en otoño han sido citas tradicionales eventos como el 'Don Juan Tenorio' en Vegueta, el festival de música Cero y el festival Womad, ya en noviembre. Nada ha trascendido de los tres. Peligra incluso, que se vuelvan a celebrar los Premios Canarios de la Música en Miller, ya que la Sociedad de Promoción tampoco ha abonado los gastos de la gala de la última edición celebrada en noviembre de 2022.

Tampoco se han abonado los premios del pasado Festival Internacional de Cine. Desde hace años, se pagan la semana previa a que empiece la siguiente edición, un año después.

«En este momento se está trabajando en la nueva programación que estará diseñada para potenciar el uso de los diferentes espacios municipales. Lejos de reducirse, la nueva agenda de actos que se presentará en septiembre estará muy vinculada a la participación ciudadana, los distritos y el patrimonio histórico y audiovisual de la ciudad», avanzan desde el Ayuntamiento cuando se les cuestiona sobre el futuro inmediato de la actividad cultural.

En el pleno del pasado viernes se aprobó un crédito de 60,6 millones de euros para pagar facturas pendientes del Ayuntamiento.En el desglose de facturas la presencia de las deudas del sector cultural fue testimonial.

Esta es, a día de hoy, la ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031.