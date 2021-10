Ibértigo muestra la «variedad» del cine iberoamericano con 21 cortos y filmes

Si hace diez días Ibértigo contaba con la catedrática, escritora y cineasta gallega Margarita Ledo para el Prólogo, hoy el encuentro, que afronta este año su 19º edición, arranca de la mano del director norteamericano de origen mexicano y guatemalteco Julio Hernández. Y lo hace en la Casa de Colón, de la capital grancanaria, a las 19.00 horas, el mismo espacio donde ayer la asociación desveló el contenido del programa que se podrá seguir durante los próximos nueve días. 21 piezas de nueve países conforman esta cita con el cine iberoamericano, nueve largometrajes y diez cortos, explicó ayer Jesús García en nombre de la Asociación de Cine Vértigo. Y con ellos se trata de «conseguir una muestra representativa para presentar al público una idea de la producción audiovisual iberoamericana». García advirtió que en ocasiones se simplifica creyendo que el cine del continente americano es «homogéneo», un prejuicio que Ibértigo trata de derrumbar «enseñando la complejidad y variedad» de las producciones. Ofrecemos un mosaico en el que se ve no solo dramas, sino documentales, ficción, no ficción, incluso autoficción como con Julio Hernández, del que ya proyectamos 'Gasolina'».

Otra de las características de este encuentro es que trata de contar con la presencia de los directores y directoras para que «dialoguen con el público», señaló García. En esta ocasión estará Julio Hernández (hoy y mañana), Guillermo Benet (lunes 18) y Anna Muylaert (jueves 21 y viernes 22 de octubre), siendo esta última la protagonista de la clausura.

García reconoció que organizar este encuentro era «complicado» y, pese a ello, el año pasado, en plena pandemia, salió adelante. Por eso este también debía salir siendo, además, «presencial». También destacó que este año la presencia de mujeres directoras era mayor, «más de la mitad de las piezas están dirigidas por mujeres».

Por su parte, la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta, señaló que era «un verdadero lujo y un orgullo» que un proyecto cultural como este cumpliera su 19 edición, y reconoció el trabajo de la asociación «para ver estas películas que muchas veces no están en el circuito comercial». En la presentación también estuvo presente David Pantaleón, miembro de la Asociación de Cineastas de Canarias Microclima, quien expresó su «amor incondicional» por este festival que es, además, «un punto de encuentro entre cineastas locales e iberoamericanos y genera sinergias y amistades».

La entrada es gratuita previa inscripción ( http://www.casadecolon.com/actividades). Todas las proyecciones son a las 19.00 horas.