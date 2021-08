La huella del escritor Tomás Morales

Antes los fondos canarios apenas tenían libros de autores autóctonos, pero cuando se inauguró la librería, en el 95, se produjo un impulso y se empezaron a tener en cuenta, por eso aquí es fácil encontrar la obra de Tomás Morales», explica el responsable de la librería del Cabildo en la capital grancanaria, Cristian Jorge Millares.

El domingo día 15 se cumplió el centenario de la muerte del autor, uno de los poetas más relevantes del siglo XX y un referente del modernismo en Canarias. 'Las Rosas de Hércules' (20 euros), también la edición inglesa y francesa, 'Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar', 'La Cena de Bethania' o 'Prosas' son algunas de las obras de Tomás Morales que se pueden adquirir en la tienda del Cabildo. La misma homenajea este año al escritor en sus escaparates con algunos de sus versos de 'Oda al Atlántico', 'Estampa de la ciudad primitiva', 'Poemas del mar' o 'Canto subjetivo'. «Los centenarios siempre tienen una repercusión, el libro 'Las Rosas de Hércules' es el que más se ha llevado la gente», apunta Jorge Millares, quien declara que también es un libro que se recomienda en los colegios: «El alumnado realiza trabajos escolares para profundizar en el autor».

El año pasado se cumplieron cien años de la muerte de la figura del insigne poeta Benito Pérez Galdós, a quien la librería del Cabildo tiene destinada una amplia sección: «Es un autor que siempre nos piden, lo clásico suelen ser los 'Episodios Nacionales', pero se llevan de todo: sus novelas, obras de teatro, ensayos y, especialmente, 'Galdós. Una biografía', de Yolanda Arencibia, que ha tenido mucho éxito, de hecho ganó el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2020».

A la hora de destacar a autores canarios modernos el responsable menciona a Andrea Abreu y su libro 'Panza de burro': «Ha sido un éxito impresionante, hasta lo recomendó Iñaki Gabilondo». Otro que distingue es a Alexis Ravelo, con sus novelas 'Si no hubiera mañana' y 'La estrategia del Pequinés', con la que en 2014 obtuvo el premio Hammett, uno de los galardones más prestigiosos de novela negra en España.

«Quienes más furor están causando son Alexis Ravelo y Andrea Abreu, él te integra. Suelo recomendárselo a la juventud, ya tiene su público de novela negra y vende muy bien», dice una de las empleadas de la librería Sinopsis, Ana Schmiter. En esta tienda no es tan común encontrar la obra de Morales, a excepción de 'Las Rosas de Hércules', tanto la edición grande como la de bolsillo: «Es una pena, lo demás está todo descatalogado», pero libros como 'Tomás Morales, viaje y metáfora', 'Sillas' o 'Bajo el sol de las cosas' sí se pueden conseguir.

Más atracción

«Al lector le interesan todos los géneros de los escritores canarios, la novela histórica, contemporánea, costumbrista... Actualmente resaltan Armando Ravelo, con 'Doramas, bajo los pies de nadie'; Carlos González, con 'El último viaje del Valbanera'; José Luis Correa, con 'Quince días de noviembre' y 'Las dos Amelias', ambas de temática 'negra'; y Santiago Gil, con 'Mediodía eterno'», destaca Schmiter.

En La Casa del Lector, uno de los empleados, Armando Medina, afirma que no se ha producido ningún repunte en las ventas por el centenario del poeta moyense: «La gente no viene preguntando por sus obras, solamente cuando 'Las Rosas de Hércules' es una lectura obligatoria en algún instituto, de resto, no se vende prácticamente nada, aunque es cierto que desgraciadamente todo está descatalogado».

Medina comenta que de los autores clásicos de las islas, el más exitoso es Benito Pérez Galdós. 'Fortunata y Jacinta', 'Misericordia', 'Marianela' y 'Los Episodios Nacionales' son sus obras por las que más le preguntan los lectores. «La poesía de Josefina de la Torre también se la suelen llevar bastante, sin embargo, otros escritores como Alonso Quesada, mucho menos», añade el dependiente, quien destaca que el público de hoy «más que por obras se interesa por temas canarios relacionados con el medioambiente, la historia y la sociología».

Al igual que en las librerías anteriores, destaca Alexis Ravelo, «incluso más que cualquier autor extranjero o español». «'La estrategia del pequinés' es, con diferencia, la novela que más se han llevado, también me piden 'Los milagros prohibidos', un libro ambientado en La Palma durante la guerra civil», señala Medina.

Por su parte, Andrea Abreu con 'Panza de Burro' lleva vendidos desde abril, que fue cuando llegó a las estanterías de La Casa del Lector, casi un centenar de ejemplares, «nada mal para una autora canaria que hasta el momento era desconocida», manifiesta el dependiente. Otro 'boom' es la trilogía de Carlos González -'La madera contra el acero', 'Datana' e 'Hijos del Sol'- junto con el libro que sacó el año pasado, 'La venganza de Van der does': «Se está vendiendo muy bien y si no hubiésemos vivido esta pandemia se lo hubieran llevado más», asegura. «En general, ahora el público se interesa por la literatura canaria, antes parecía que la gente estaba más desligada de nuestros temas. También es verdad que las editoriales se han preocupado por sacar cosas nuevas, tiempo atrás solo estaba el Cabildo. Por ejemplo, los cómics sobre los guanches 'Dácil', 'Bencomo', 'Bentor' o 'Andamana', de la editorial Idea, han tenido una muy buena acogida», expone la responsable de la librería Archipiélago, Margarita Quevedo.

Para ella la clave está en poner en el escaparate las obras de literatura canaria «porque muchas veces la gente no se entera», dice mientras observa 'La Segunda República en Canarias' o 'La Represión franquista': «No son libros nuevos, pero la gente está interesada en la historia y cómo se vivió en las islas». Otro que ha tenido buena aceptación gracias a exponerlo detrás de los cristales es 'Los pactos indígenas de Gran Canaria y Tenerife' de Antonio López Alonso. Quevedo alude a 'Mararía' o 'Faycán' como clásicos que «no se llevan con regularidad, pero que siempre conviene tener para recomendar. Particularmente suelo vender muchísimo el 'De Fuerteventura a París', de Miguel de Unamuno».

«Por el centenario de Tomás Morales no hemos notado un pico en las ventas, en un año normal se hubieran podido organizar más actos, quizás eso influye», sostiene el gerente de Canaima, Antonio Rivero. Aunque 'Las Rosas de Hércules II', 'Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar' o 'La Cena de Bethania' no los tenga siempre en tienda, «se pueden mandar a pedir sin problema de un día para otro», resalta Rivero.

Tras cien años del fallecimiento de Tomás Morales, las letras canarias se funden en un merecido reconocimiento a su legado literario.