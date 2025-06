El saludo de Bruce Springsteen a San Sebastián en la víspera de su esperado concierto

La presencia de Bruce Springsteen en San Sebastián ha generado una gran expectación entre sus fans, que este viernes no han dudado en acercarse al ... hotel María Cristina con la esperanza de poder ver de cerca a su ídolo. Sin embargo, pese al buen tiempo reinante en la ciudad, en esta ocasión el músico estadounidense apenas se ha dejado ver durante todo el día, ya que ha aprovechado a reponer fuerzas y preparar el primero de los conciertos que ofrecerá en la capital guipuzcoana, este sábado en el Reale Arena.

Sea como fuere, a media tarde la leyenda del rock se ha asomado a la ventana y ha salido al pequeño balcón de su habitación, situada en la penúltima altura del pequeño torreón. A Bruce Springsteen se le ha visto con un 'look' desenfadado, en manga corta, y no ha dudado en lanzar una tímida sonrisa al salir del interior.

Después, el 'Boss' se ha acomodado en el pequeño balcón de su habitación en el hotel María Cristina y ha dedicado unos minutos a leer relajadamente, a la vista de todos y con el Kursaal de frente. El artista americano también se ha dejado ver meditando, sentado en la entrada de su habitación, con las puertas del balcón abiertas de par en par. En vista de ello, el centenar de aficionados que permanecía a la espera del 'Boss' en la entrada principal del establecimiento se ha desplazado a la esquina en la que se ha dejado ver el músico estadounidense.

La llegada de la leyenda del rock a San Sebastián provocó ayer un gran revuelo entre sus fans. El 'Boss' aterrizó ayer a primera hora en el aeropuerto de Hondarribia a bordo de un vuelo 'charter', y allí no dudó en atender a algunos de los aficiondos que se le acercaron. De hecho, antes de emprender camino al hotel María Cristina a bordo de una furgoneta, el cantante atendio´personalmente a dos de ellos desde su asiento del copiloto: a uno le dedicó un disco, mientras que con otro se prestó a sacarse un 'selfie'.

A continuación, el artista estadounidense se dirigió al hotel María Cristina, el 'cinco estrellas' que el autor de 'The River' conoce bien por sus sucesivas visitas a la ciudad. Allí, algunos de sus incondicionales no desaprovecharon la ocasión para acompañar al artista en su vuelta a Donostia, ciudad en la que actuó por primera vez en 2008 (con su ya mitico 'Kaixo Donostia') y a la que volvió también en 2012 y 2016. A su llegada al establecimiento, no fueron pocos los aficionados que requirieron su atención, hasta el punto de que el cantante tuvo que hacerse paso entre las decenas de fans para acceder a las escaleras del hotel.

El cantante estadounidense, vestido con unos vaqueros, jersey remangado y gafas de sol, optó por saludar a sus fans antes de acceder al interior del alojamiento y les dedicó incluso varios besos. Tras los pertinentes saludos, Bruce Springsteen se dio la vuelta y finalmente entró en el establecimiento para tomarse un merecido descanso para preparar los dos conciertos que dará en el Reale Arena de San Sebastián el sábado 21 y el martes 24.