«No le hago ascos a nada, pero a mí dame comedia»

Litus (Tarrasa, 42 años), nombre artístico de Carlos Ruiz Bosch, cantante de la banda del antiguo programa televisivo 'Late Motiv', quedó alucinado cuando de niño vio a su padre tocar la guitarra. Desde ese momento supo qué deseaba hacer con su vida: «pasármelo así de bien». Su nuevo proyecto teatral es un musical que inicia con esa anécdota. La mezcla de su gusto por la fiesta, sus anécdotas y la historia de la rumba han dado vida a '¡Chakapum!' De su paso por el show de Buenafuente, que desapareció en diciembre de 2021, quedan «experiencias maravillosas que me permiten hacer cosas como las de ahora».

Lunes

10.00 horas. Estuve siete años en Late Motiv. Por mi trabajo nocturno, aprovechaba las mañanas para dormir. Ahora que tengo otro ritmo de vida, a veces me despierto a las siete o las ocho de la mañana cuando hay algo en la agenda. Pero siempre que puedo me quedo hasta las diez en la cama. Me gusta que las primeras horas del día sean para mí. No suelo levantarme con hambre, así que desayuno después. Algo dulce y un café.

11.00 horas. Cada semana es un mundo, eso es lo que amo de mi profesión. Hago la promoción de

mis espectáculos en televisión, radio y prensa. Termino una entrevista y mientras estoy en el coche para ir otra, estoy atendiendo a alguien por teléfono. Este ha sido un verano sin descanso, entre los ensayos, la planificación del musical y las reuniones con los medios. Estoy en mil lugares, pero me agrada porque presento algo en lo que creo.

13.00 horas. Si no estoy haciendo teatro, estoy de gira acompañando a artistas o con mis propios discos. Yo vengo de hacer musicales, así que ahora es volver al pasado y retomar esa parte de mí. Mi relación con la actuación dura ya más de diez años. Cuando hice televisión lo simultaneé con dos obras.

23.30 horas. Soy muy fan de artistas como el Gato Pérez, Los Amaya o Peret, muy arraigados en nuestro acervo. En cuanto a mí, he podido vivir de la música y espero seguir haciéndolo. Lo doy todo en cada espectáculo, que cada vez son más personales. Busco hacer vibrar al público y que la fiesta de la vida traspase el escenario.

Martes

14.00 horas. Fueron más de 1.000 programas con Andreu Buenafuente. Nunca pensé que serían tantos. Fue una experiencia crucial en mi vida que me ha dejado recuerdos maravillosos. Los primeros días dudé si de verdad me gustaría o si estaría cómodo, y al final me encantó. Conecté mucho con la gente. Era como volver a mi antiguo trabajo: cantante de pub.

15.30 horas. En el programa se gestó mi actual proyecto. Surgió hablando de mis anécdotas rumberas. Mi infancia, mi larga adolescencia, mi familia y mi profesión como artista tienen que ver con la fiesta. Los recuerdos se mezclaron con la historia de rumba catalana y ahora tenemos una obra de teatro con un buen engranaje.

22.30 horas. Cuando era joven y aún no era Litus, me sentía mayor. Luego, me la pasaba en los bares cantando, me gusta y es mi esencia, pero ahora disfruto más de lo hago porque lo entiendo más. De aquella época queda todo. Lo que soy. Los pubs fueron mi escuela y mi casa. También son un escenario para el teatro porque aprendes a interpretar y a desenvolverte. No hubiera podido actuar sin antes pasar por los pubs.

Miércoles

20.00 horas. Hay días que ensayo sin parar, de lunes a viernes. El espectáculo es muy exigente. Cuando hay mucho trabajo que hacer, mi cuerpo me pide un descanso. Todavía soy joven, pero ya no soy ningún niño. Últimamente, me he hecho más deportista. Salgo a correr de noche porque el sol ya se ha ido y es menos sofocante. Pero me estoy dando mucha caña, así que he frenado un poco el esfuerzo físico.

21.15 horas. Cuando estoy tranquilo me gusta leer. Recomiendo la novela '2666' de Roberto Bolaño. Me parece un escritor fantástico, soy muy fan de él. Cuando leo, me meto en los libros, por eso prefiero que sea en una noche en la que no esté muy agotado para poder disfrutar de la historia. También suele ver series, aunque vengo del cine, las nuevas producciones en este formato son buenas. Miro de todo, no le hago ascos a nada; pero la comedia es el género que más me atrae.

22.00 horas. A la hora de la comida, tampoco me niego a nada. Soy muy carnívoro, aunque intento que los platos sean bastante saludables. Sé que luego quemaré todo lo que he consumido con la actividad física de los ensayos. Actuar y cantar implica exigir al cuerpo.

«Fueron más de 1.000 programas con Andreu Buenafuente. Fue algo crucial en mi vida»

Jueves

11.00 horas. Mi relación con la música empezó a los 12 años. El momento revelador fue cuando estaba en una sobremesa y mi padre saca la guitarra y yo quedo alucinado. De hecho, la obra de teatro '¡Chakapum!' comienzan justo cuando tengo esa edad y relato ese momento. Mi historia familiar es simplemente una excusa para conocer las idas y venidas de una música nómada.

12.00 horas. En una de las presentaciones con todo el equipo recibimos una de las mejores críticas. Tuvimos el honor de contar con la asistencia de la hija y el nieto de Peret y nos dijeron que habían reído y llorado. Es gratificante saber que nuestro trabajo hace justicia al esfuerzo que nos ha llevado dos años montar la obra. Pasar de las ideas al escenario, jugar con ellas y desarrollarlas. Se ha hecho magia con el texto y con el elenco.

Sábado

16.00 horas. Los fines de semana de un músico se pasan ensayando. Siempre he sido autodidacta. Mi padre me enseñó a tocar la guitarra y luego estudié canto y teoría musical. Es importante saber leer y escribir para defenderse en este campo. Esto no se acaba nunca, así que sigo aprendiendo.

18.15 horas. Aprovechando el verano buscaré desesperadamente amigos para ir a todas las piscinas que pueda. Aunque la visita a la playa es sagrada en estos meses, así que ya estoy planificando el viaje.

23.00 horas. Me encanta la rumba. Soy muy de juerga como la de mis padres. Quedar con amigos, una buena cena, sacar la guitarra... Esas quedadas son las mejores. Comer bien y luego quemarlo cantando con la gente que quieres.